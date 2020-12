Gro Blücher er stadig aktiv på Boblberg. 'Det er ligesom en datingprofil for nye veninder', siger hun.

Send til din ven. X Artiklen: Gro fandt en ny veninde på Boblberg: Jeg var flyttet til Farum og kendte ikke et øje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gro fandt en ny veninde på Boblberg: Jeg var flyttet til Farum og kendte ikke et øje

Som alenemor søgte Gro Blücher efter andre småbørnsmødre på platformen Boblberg. Hun er lykkedes med at få en nær veninde, og børnene fik nye legekammerater

Furesø - 26. december 2020 kl. 07:07 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det kan være en udfordring at flytte til en ny by og danne sig et nyt netværk. Det oplevede 37-årige Gro Blücher, der flyttede til Farum fra København for tre år siden. Hun arbejder i en skovbørnehave og er fraskilt med to mindre børn, og hun ledte derfor efter nye veninder med børn i samme alder. Det fik hende til at oprette en profil på Boblberg, der er en digital platform, hvor det er muligt at finde personer fra sit nærområde, som deler samme interesser.

"Det er en god side, når du er ny, det er ligesom en datingprofil for nye veninder. Det kan være svært at være tilflytter og ikke kende et øje, og derfor er det er rigtig godt koncept," sige Gro Blücher.

Søger på 'ensomhed' Der er allerede mange fra Furesø Kommune, der er har oprettet en profil på Boblberg, siden det blev muligt fra årsskiftet. Der er nu mere end 2600 profiler fra Furesø, og det mest søgte ord er 'ensomhed'. Furesø Kommune betaler omkring 80.000 kroner for at borgerne kan få gratis adgang til platformen, der derfor er uden reklamer.

Velfærdsdirektør Tine Gram fortæller, hvorfor Furesø Kommune ligesom 43 andre kommuner, vælger at give adgang til Boblberg.

"Det er paradoksalt, at vi har mange engagerede borgere og en af landets højeste foreningsdeltagelser, men at vi også har borgere, der ikke benytter sig af de tilbud. På Boblberg er det nemt at række ud til andre og at få andre fællesskaber op at stå. Det kan være strikkeklubber og bogklubber, eller at man interesserer sig for biodiversitet. Kun fantasien sætter grænser. Der kan være nogle af vores ressourcestærke borgere, der vil stille sig til rådighed for andre," siger hun.

Hjælper hinanden Gro Blücher lykkedes selv med at finde en god veninde, og efter at de havde skrevet lidt sammen mødtes de til kaffe. De har børn i samme alder, og da der også var god kemi mellem børnene, endte de med at mødes mindst en gang om månenden.

Den nye veninde er også alenemor, og mens børnene legede sammen spiste de to for eksempel frokost. Men venskabet blev også en livline til hjælp i dagligdagen. En dag, da veninden blev kaldt på arbejde, stod Gro Blücher klar til at hjælpe med pasning af et af børnene.

"Hun er politibetjent, og en dag da det brændte på, spurgte hun, om jeg kunne passe hendes barn i fire timer. Vi hjalp derfor hinanden og endte med at blive nære veninder. Vi har også gået mange ture sammen under nedlukningen og været til fastelavn sammen med børnene," fortæller Gro Blücher.

Veninden er dog for nyligt flyttet til Jylland, og derfor ses de ikke længere så ofte, men de bevarer stadig kontakten. Gro Blücher har siden søgt efter andre bekendtskaber på Boblberg og har skrevet med flere, men der skal også være den rette kemi, siger hun.

Netop i denne tid er der mange på Boblberg, der tilbyder at være juleværter for andre, som ikke har et sted at holde jul. Det kunne Gro Blüchter også godt finde på, hvis ikke hun skulle holde jul hos sin søster.

"Hvis jeg selv sad alene, kunne jeg sagtens forestille mig at invitere folk med, der skulle bare være et krav om, at de havde børn. Jeg er selv en meget åben person, og jeg åbner gerne mit hjem for andre," siger hun.