Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Grafiker retter skarp kritik mod kommunal konkurrence Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grafiker retter skarp kritik mod kommunal konkurrence

Det er ikke i orden, at Furesø Kommune udskriver en logo-konkurrence uden betaling og uden rettigheder, mener næstformand i Visuelt Forum

Furesø - 04. august 2021 kl. 15:23 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Furesø Kommune har brug for et nyt logo til kommunens idrætstalenttilbud, og i den forbindelse har alle mulighed for at byde ind med et forslag inden den 9. august. Kommunen valgte nemlig at udskrive en konkurrence, men den idé bliver ikke taget godt imod af grafisk designer Elisabeth Schioldann von Eyben. Hun er næstformand i Visuelt Forum og derudover indehaver af virksomheden Von E Design & Kommunikation.

Til fagbladet Journalisten kritiserer hun, at der hverken er betaling for logoet, og at deltagerne samtidig opgiver alle rettigheder.

"Det største problem her er, at det er en offentlig institution, som forhåbentlig generelt går ind for, at folk skal have løn. Så når selv en kommune ikke vil betale for grafisk arbejde, sender det virkelig et signal om, at det ikke er noget, man behøver honorere," siger hun blandt andet til fagbladet.

Frataget rettigheder I logokonkurrencen står der, at den primært er rettet mod børn og unge, og at der er ingen kvalifikationskrav for at deltage.

"Konkurrencen er gratis at deltage i, og man overdrager samtlige rettigheder for brug af logoet til Furesø Kommune, når man indsender sit forslag," står der på kommunens hjemmeside.

Elisabeth Schioldann von Eyben mener dog, at der burde være en præmie til vinderen, og at det er helt sort, at at kommunen opsuger ophavsretten til alle indsendte bud, understreger hun ifølge Journalisten.

"Det ville svare til en sangkonkurrence, hvor man skriver både tekst og melodi, og det hele så bare bliver taget fra dig uden betaling. Man får frataget alle rettigheder uden at få noget igen."

Hos Furesø Kommune forsvarer de sig med, at der er tiltænkt en præmie til vinderen, selvom det ikke fremgår af teksten. Og derudover skal logoet bagefter rentegnes af en grafiker, som der står i konkurrencen, og derfor tages der ikke arbejde fra en grafiker, lyder det. Det mener Elisabeth Schioldann von Eyben dog ikke er en formidlende omstændighed.

"Det gør det næsten værre, at det skal rentegnes af en grafiker. Så skal den person tage ejerskab over en andens idé, og personen, der har fået den oprindelige idé, får så hverken betaling eller anerkendelse for sit logo," siger hun.