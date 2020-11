Grafen sikret de kommende tre år

Udvalget for kultur, fritid og idræt har besluttet at forlænge Furesø Kommunes aftale med Farum Biografforening for en treårig periode. Dermed vil der fortsat være mulighed for at gå i biografen i Farum Kulturhus.

Aftale indebærer, at Furesø Kommune vederlagsfrit stiller biograflokalet i Farum Kulturhus til rådighed for foreningen på aftalte spilledatoer. Furesø Kommune yder et årligt tilskud til drift af biografen. I 2020 var tilskuddet på 145.000 kr. I foreningens beretning for 2019 oplyses det, at Grafen har vist 64 forskellige film med i alt 9.405 solgte billetter. Grafen havde i 2019 et samlet billetsalg på 444.884 kr., og der var bl.a. kiosksalg for i alt 44.578 kr. De samlede udgifter var på i alt 559.820 kr.