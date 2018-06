Græshoppesanger på Flyvestationen

Naturvejleder Stephan Springborg fra Naturstyrelsen oplyser, at der her i foråret og sommeren 2018 er mange græshoppesangere på Flyvestation Værløse! - De er helt specielle at høre, men derimod svære at få øje på, og hvis det endelig lykkes er de ret grå og anonyme, siger Stephan Springborg.

- Flyvestation Værløse er i år et virkelig godt sted at opleve fuglen. Den foretrækker det lysåbne landskab med spredte buske, og den er meget tilknyttet arealer, som ikke bliver afgræsset, så der opstår et relativt højt græs- og urtetæppe mellem buskene. Netop i bakkerne på Flyvestation Værløse op mod Sandet finder vi dette landskab, og det er da også her, at man kan opleve den og specielt høre dens meget karakteristiske sang, forklarer Stephan Springborg