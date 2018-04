Se billedserie Værløse Golfklub har fået et ungdommeligt præg med opbygningen af en usædvanlig stor juniorafdeling.

Golfklub rykker på ungdomssiden

Furesø - 28. april 2018 kl. 10:32 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Golf er ikke kun en sport for voksne mennesker med kapital på bankbogen.

I Værløse Golfklub nyder man godt af en voksende gruppe ungdomsspillere. Det er resultatet af intenst arbejde med aldersgruppen.

- Der er opstået et juniormiljø, hvor de kommer herned efter skole og træner med deres kammerater, fortæller formand for juniorudvalget, Lene Sommer.

Hun nød selv godt af foreningslivet i sin opvækst, hvor hun var en aktiv del af Værløse Basketballklub. Lærdommen fra idrætslivet bruger hun til at forme ungdomsafdelingen i golfklubben.

- Det sociale aspekt er super vigtigt. De kommer herned og føler sig trygge og er med i et juniormiljø. Det er noget helt nyt og vi har fået en meget større juniortrup end tidligere. forklarer Lene Sommer.

Juniorafdelingen består af cirka 30 spillere, som er en aktiv del af ungdomsafdelingen og yderligere 30 som primært spiller med deres forældre, sådan som det var tidligere.

- Vi tiltrækker andre typer end andre idrætsforeninger. Vi rummer dem, som har brug for koncentration og at arbejde med sig selv. Sporten er nemlig ekstremt mentalt udfordrende, siger Lene Sommer.

Head Pro Thomas Lindhardt og hans assistent Nicolai Knak står for træningen af juniorerne, som også opfordres til at selvtræne. Træningen begynder at kaste resultater af sig med 16-årige Jacob Weiergang og 15-årige Joachim Nordli som spydspidser med handicaps på henholdsvis 4,5 og 4,3. Lige bag dem kommer en gruppe på fem talentfulde spillere. Og herefter en stor gruppe i alderen 7 til 10 år.

- Nu begynder vi at have en fødekæde op til seniorafdelingen. 12 af vores juniorer er allerede med i herreelitetruppen, fortæller Lene Sommer.

Næste skridt bliver at få det såkaldte DGU-kort og arrangere en eliteturnering for juniorer hvilket vil give klubbens egne talenter mulighed for at snuse til det.

Der er plads til endnu flere i ungdomsafdelingen. Hver søndag er det muligt at komme forbi proshoppen og prøve sporten. Klokken 11-12 er det for U13, og klokken 14-15 er det for spillere over 13 år.

- Man kan bare komme forbi og låne udstyr, fortæller Lene Sommer.