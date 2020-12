Her er det Steen Christensen, der viser et af litografierne frem. Foto: Jan F. Stephan

Gode venner har åbnet kunstbutik i Farum Hovedgade

Mens kulturlivet er lukket ned på grund af corona-restriktioner, er der i stedet opstået en anden mulighed for at se eller købe kunst.

I Farum Hovedgade har vennerne Claus La Cour og Steen Christensen åbnet en midlertidig såkaldt pop-up shop med over 200 litografier af kendte kunstnere. Idéen opstod, da de begge interesserer sig for kunst, og da de har en tredje ven, der havde en masse litografier, som han har fået trykt i sit værksted i Sydfrankrig.

"Vi har ikke prøvet det før. Vi gør det kun for sjov, og vi forventer ikke at blive rige af det. Vores ven Bjarne Stokkebro bor i Sydfrankrig, hvor han gennem mange år har inviteret kunstnere ned at bo. Som betaling har de lavet et antal litografier, og da han ikke har fået solgt dem alle, syntes vi, at det var en fantastisk idé at lave en pop-up shop," fortæller Claus La Cour.