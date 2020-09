God bygningskultur hædres af Furesø By og Land

- Det vil være relevant også at løfte blikket lidt fra det konkrete arbejde i udvalget,« anfører Marianne Bendixen, der tidligere har undervist i arkitekturpolitik i regi af Dansk Byplanlaboratorium og Arkitektforeningen. Og senest været med i en følgegruppe af eksperter tilknyttet et projekt i Arkitektforeningen, der handler om at få større effekt ud af de kommunale arkitekturpolitikker. »Nogle af de generelle erfaringer fra dette arbejde, kan være med til at perspektivere diskussionerne om indsatsen i Furesø Kommune, siger Marianne Bendixen og tilføjer, at »det vil være relevant overordnet at komme ind på værdien af den arkitekturpolitiske indsats, og bringe nogle gode eksempler på hverdagsarkitekturens betydning for menneskers trivsel og hvordan den kan bidrage til byernes udvikling. Der er jo mange bundlinjer og referencer, man kan tage afsæt i. Her er bestræbelsen at finde en vinkel, der er både inspirerende og relevant i en Furesø-kontekst.«