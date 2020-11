Se billedserie Mark Pless-Christensen og flere andre gør klar til at åbne den nye Rema 1000-butik i Farum Hovedgade.

Send til din ven. X Artiklen: Glæder sig til at tage imod kunderne: Ny Rema åbner midt i Farum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glæder sig til at tage imod kunderne: Ny Rema åbner midt i Farum

Købmand ville ikke lade gå muligheden fra sig for at drive butik i en bymidte

Furesø - 23. november 2020 kl. 14:01 Kontakt redaktionen

Det bliver Mark Pless-Christensen, der bliver indehaver og købmand af den nye Rema 1000-butik i Farum Hovedgade. Og han glæder sig til at tage imod kunder i det nybyggede supermarked midt i en af Farums færdselsårer. Da Furesø Avis kigger forbi, er der stadig fuld gang i den for at blive klar til den store åbning torsdag den 26. november.

Han har en baggrund som slagter og var slagtermester i 16 år. I 2018 kom han dog til Rema i Frederikssund, og da han hørte om den nye butik på Farum Hovedgade, vakte det hans interesse.

"Placeringen midt i en by syntes jeg, var interessant. Og jeg tænkte, at det virkelig ville have ærgret mig, hvis jeg ikke havde forsøgt at få den her butik. Jeg er meget spændt på åbningen, og jeg glæder mig til at byde velkommen," siger Mark Pless-Christensen.

"Det tiltalte mig, at det var en Rema 100-butik i en bymidte. Vi plejer jo gerne at ligge ved en indfaldsvej, så jeg synes, at denne skilte sig ud ved at ligge i en bymidte," siger han.

Med 810 kvadratmeters butiksareal er den nye Rema i Farum også lidt større end kædens traditionelle butikker, der normalt er omkring 200 kvadratmeter mindre.

"Det giver god plads, og folk vil opleve en mindre presset butik, og det er også vigtigt i disse tider med krav om god afstand," siger han.

Mark Pless-Christensen har siden han fik at vide, at han kunne blive købmand i butikken, været en flittigt besøgende i Farum, fortæller han.