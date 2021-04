Rng 4 udvides til 4-sporet byvej på denne strækning. Skitse: Transportministeriet

Send til din ven. X Artiklen: Glæde over melding om Ring 4 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glæde over melding om Ring 4

Furesø - 15. april 2021 kl. 06:01 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Borgerne i Hareskovby er plaget af støjgener fra Ring 4. Derfor vakte det bekymring, da V-LA-K regeringens forlig om infrastruktur antydede muligheden for at udvide med motorvej på RIng 4 fra Ballerup til Bagsværd. Hareskovby Medborgerforening rettede i den forbindelse henvendelse til Vejdirektoratet.

S-regeringen opsagde dog forliget, da den tiltrådte. I sidste uge kom S-regeringen med et oplæg til forhandlinger om en nyt infrastrukturforlig. I den foreslås en udvidelse af Ring 4 til en 4-sporet byagde mellem Sortemosevej og Hillerødmotorvejen. Der afsættes 0.9 mia. kr. til projektet, som tænkes sammen med en udvidelse af Ring 4 fra 4 til 6 spor mellem Ballerup C og Ballerup Byvej.

Det får ministeren til at komme med følgende bastante udtalelse.

- Der har tidligere været en lokal bekymring om, at den nordlige del af Ring 4 skulle udvides til motorvej. Jeg vil gerne slå fast med syvtommersøm, at det ikke kommer til at ske. En motorvej på den nordlige del af Ring 4 er endegyldigt død set fra regeringens perspektiv, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Bestyrelsesmedlem i HMB, Anders Riiber-Høj, er meget tilfreds med den klare melding.

- Transportministerens udtalelse om, at "en motorvej på den nordlige del af Ring 4 er endegyldigt død" er en rigtig god nyhed for Hareskovby og resten af Furesø Kommune, siger Anders Riiber-Høj.

Han så det gamle forslag som ødelæggende.

- Vejdirektoratets gamle forslag om en motorvej tværs gennem vores by ville have haft ødelæggende konsekvenser, herunder nedrivning af et stort antal boliger, lukning af Åvej-krydset og voldsomt forøgede støjgener i hele området. I Hareskovby Medborgerforening er vi derfor meget tilfredse med, at Vejdirektoratet og Regeringen har lyttet til foreningens henvendelse og så tydeligt lægger enhver fremtidig overvejelse om en motorvej gennem Hareskovby i graven, forklarer Anders Riiber-Høj, som ser det nye forslag som fornuftigt.

- Regeringen fastholder samtidig den tidligere regerings forslag om at udvide Ring 4 gennem Hareskovby til en 4-sporet byvej, dvs. med to vejbaner i hver retning. Det ser vi som en fornuftig løsning, når blot den nuværende hastighed på 70 km/t fastholdes og støjdæmpningen forbedres, siger Anders Riiber-Høj.

Udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S) er også meget positiv over Transportministerens klare melding.

- Det er så godt at få slået fast, at den nordlige del af Ringvej 4 ikke bliver til motorvej. Vi er i efteråret stillet i udsigt af Vejdirektoratet, at der udarbejdes en undersøgelse med henblik på etablering af en BRT eller busløsning, der kører i en særskilt bane og derfor kan køre lige igennem. Det vil reducere trængslen og CO2-udledningen ved færre biler og en hurtigt kørende elbus, siger Lene Munch-Petersen.

Egil Hulgaard (K) ser dog et problem i forhold til støjbekæmpelse.

- Bestemt en rigtig god nyhed at en ny motorvej tværs gennem Hareskovby, og dermed gennem Furesø Kommune aldrig kommer. Det er dog enormt ærgerligt, at den planlagte udvidelse ikke automatisk følges op med en ansvarlig indsats for mere støjbekæmpelse. Udvidelsen vil føre til flere biler og derfor er der altid behov for, at støjbekæmpelse tænkes ind i planlægning af udvidelser af det eksisterende vejnet, lyder det fra Egil Hulgaard.