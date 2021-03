Se billedserie Varerne var kommet frem på Værløse Bymidte for første gang siden jul, hvor Danmark igen lukkede ned.

Send til din ven. X Artiklen: Glæde over genåbning: Vi har ventet på det mega længe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glæde over genåbning: Vi har ventet på det mega længe

Butikker er glade for lokal opbakning

Furesø - 03. marts 2021 kl. 09:27 Af Jens Berg Thomsen (tekst og foto) Kontakt redaktionen

Det var spændte butiksejere, der mandag igen - for første gang siden jul - kunne slå dørene op for kunder igen.

Trine Nelbom, indehaver af CoolCompany på Farum Bytorv, havde stillet pynt op foran sin butik, og Furesø Avis fangede hende kort efter, at genåbningen var helt officiel.

"Jeg glæder mig helt vildt. Vi har gået og ventet på det mega længe. Der er nogle varer, vi skal af med, og dem håber vi, at folk vil komme og købe til en god pris, men der er selvfølgelig også kommet forårsvarer ind," lyder det fra indehaveren.

"Vi er spændt på, om folk kommer for kun at bytte julegaver, eller de også vil støtte op. Det er en af de bekymringer, vi har. Så vi håber på, at folk også vil have samfundssind på den front," siger Trine Nelbom.

"Der er masser af lækre varer. Jeg kan ikke standse det flow, så der er mange varer på lager," siger hun.

"Nedlukningen har været mega hård. Jeg har siddet og set på hver dag, hvad jeg havde af penge, og hvad jeg kunne finde ud af med hjælpepakker. Jeg er jo ikke jurist, og at sidde og prøve at finde ud af det, har været svært. Jeg har stået mellem valget mellem at lukke helt ned eller forsøge at bevare noget omsætning i min webshop. Det har også betydet, at beskederne kommer ind fra tidlig morgen til sen aften.

Min bror har set på Youtube, hvordan man fik bygget en webshop op, og så har jeg brugt Facebook. Jeg beholder min webshop, der skal være en del af mine udstillingsvinduer. Men det har også været svært på nettet, for der er mange andre udbydere," siger Trine Nelbom.

"Jeg glæder mig til at komme igang," siger hun til Furesø Avis otte minutter efter, hun har åbnet sin butik.

Fik grønt lys søndag En af spekulationerne hen over weekenden op til genåbningen var, om Farum Bytorv kunne åbne butikkerne med bagudgangen, da storcentre stadig er lukket.

Det var først søndag, at Rikke Burton, hvis butik hedder det samme som hendes efternavn, fik lov til at åbne.

"Jeg havde været herinde og gøre klar, men jeg kunne jo ikke vide det med sikkerhed. Jeg fik det endelige grønne lys ved syvtiden søndag, så det har været en meget spændende weekend," siger hun.

"Jeg tænkte jubii, da jeg fik lov. Det var lige som Tivoli, da jeg var barn, selvom det selvfølgelig ikke er i nærheden af at være det samme, som hvis alt var åbent som normalt. Og vi er jo også heldige i forhold til de, der slet ikke får lov til at åbne," siger Rike Burton og henviser til, at det langt fra er alle, der nu er åbne.

Blandt andet frisører og cafeer, som der også er på Farum Bytorv, er stadig lukket.

Rikke Burton er glad for den lokale opbakning, hun har oplevet under nedlukningen.

"Vi er heldige at ligge lokalt, og vi har haft mange søde kunder, der er kommet og har banket på vinduerne og bestilt varer hos os. Men det er jo ikke noget, vi kan leve af. Men vi har mærket rar opbakning af kunder, der har givet udtryk for, at de har savnet for os og fortæller om besvær med hjælpepakker og så videre under nedlukningen.

"Jeg har hentet alt, hvad jeg har kunnet få. Men det er også en jungle at finde ud af. Her har min mand heldigvis kunnet hjælpe mig. Men det har været benhårdt, og jeg har følt mig uretfærdigt behandlet som selvstændig her under nedlukningen. Vi får ikke dækket de omkostninger, vi har, og vores tabte omsætning bliver jo slet ikke dækket. Vi står også med et kæmpe lager, vi får svært ved at sælge," siger hun.

Men hun er synligt glad for nu at kunne åbne sin butik igen.

"Vi glæder os helt enormt til at komme igang nu, og vi er så utroligt glade for den opbakning, vores lokalmiljø giver os. Vi står sammen her på Farum Bytorv," siger Rikke Burton.