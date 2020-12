Giver alle medarbejdere 300 kroner for coronaindsatsen

Et enigt økonomiudvalg i Furesø Kommune belsuttede onsdag aften at give alle medarbejdere 300 kroner som anerkendelse for indsatsen under coronakrisen. Det fortæller byrådsmedlem Tine Hessner (R) til Furesø Avis. De i alt 900.000 kroner findes ved at foøge renteindtægter for 200.000 og uforbrugte lønmidler på det administrative område for resten, står der i referatet fra økonomiudvalgsmødet.