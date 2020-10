Gitte Persson har nu købt elcyklen, og fortsætter derfor med at cykle på arbejde efter udfordringen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Gitte cykler fra Farum til Kongens Nytorv hver dag på arbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gitte cykler fra Farum til Kongens Nytorv hver dag på arbejde

47-årige Gitte Persson meldte sig til en pendlerudfordring og har hele september taget elcyklen til København på arbejde. Det har givet sundhedsresultater, og nu har hun købt elcyklen

Furesø - 24. oktober 2020 kl. 11:40 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Der er 23 kilometer hver vej fra Gitte Perssons hjem i Farum til arbejdspladsen på Kongens Nytorv. En vej, som hun normalt tilbagelægger i tog, indtil for få måneder siden.

For et Facebookopslag på Furesø Kommunes hjemmeside fangede hendes interesse, da der blev søgt efter personer, som ville være med i en pendlerudfordring. Der blev søgt efter personer primært fra Farum og Værløse der havde mod på at skifte bilen eller toget ud med en elcykel hele september. Det er organisationen 'Supercykelstier', der står bag udfordringen i forbindelsen med åbningen af supercykelstiruten mellem Farum Allerød for nyligt.

1000 kilometer "Da jeg så, at de søgte cykelpendlere skyndte jeg mig at skrive. Jeg syntes, det kunne være sjovt, og jeg er en af dem, der gerne ville prøve elcyklen. Jeg har mange gange tænkt på, hvordan det vil være at cykle de 23 kilometer på arbejde, men jeg har ikke haft lyst til det på en almindelig cykel," siger hun.

47-årige Gitte Persson arbejder til daglig som IT-projektleder, og hun er en af dem, der ikke er blevet sendt hjem under den anden corona-bølge. Derfor har hun cyklet hver dag i september, og på den sidste dag af udfordringen rundede hun 1000 kilometer.

Fordomme Gitte Persson indrømmer dog, at hun ligesom mange andre havde fordomme om at køre på elcykel.

"Jeg tænkte, at det var en pensionistting, og at man ikke laver noget, når man cykler. Men jeg fandt ud af, at man stadig får noget motion, for tit kører man hurtigere end de 25 kilometer, og til gengæld hjælper den op ad bakke eller i modvind. Jeg kører rundt med et Garmin-ur, der holder styr på kalorieforbruget, og den sagde, at jeg forbrændte mellem 800-1100 kalorier på de 46 kilometer hver dag," fortæller hun.

Gitte Persson er nu endt med at købe cyklen, og derfor cykler hun stadig på arbejde. Inden og efter cykeludfordringen kom de otte deltagere til et sundhedstjek, for at se om der var sket en udvikling. Der blev målt kolesteroltal, BMI, blodtryk, blodsukker, fedtprocent og body age.

Sundhedstjek Gitte Persson træner normalt tre gange om ugen i fitnesscenter, så derfor var hun i forvejen i god form. Men sundhedstjekket efter udfordringen viste alligevel resultater over hele linjen. Hendes fedtprocent var faldet med 1,4 procent, BMI med 0,8 procent og kolesterol med 0,61 procent. Derudover var Gitte Perssons body age faldet med fire år.

"Jeg er glad for, at det hjalp at cykle hver dag, og at man ikke behøver at lave mere, når man kommer hjem. Jeg er dog stadig nede og træne tre gange om ugen," siger hun.

Også om vinteren Det tager cirka en time fra Gitte Persson går ud af døren og ind på arbejdet, som er omkring det samme, som da hun tog toget. Og hun er ved at blive rutineret på cykelstien.

"Jeg kan mærke, at jeg er begyndt at cykle hurtigere, og nu overhaler jeg andre på elcykel. Jeg har stort set ikke kørt i bil i september, for hvis jeg skal lidt længere i dagligdagen tager jeg også elcyklen. Det er meget rart at transportere sig på den måde. Det giver en generel velvære," mener hun.

Også selvom vejret begynder at blive koldere, vil Gitte Persson fortsætte med at cykle på arbejde. Hun har derfor bestilt vintercykeltøj og en hue, hun kan have på indenunder cykelhjelmen.Hun har også regntøj med i rygsækken og regnfutter, hun kan tage udenpå skoene.

"Nu har jeg fået blod på tanden," siger hun.