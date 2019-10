Her i Farremosen vil Farum Fjernvarme opføre et varmepumpeanlæg

Gigantisk varmepumpe skal sikre billig fjernvarme i Farum

Furesø - 24. oktober 2019 kl. 19:17

Med en investering på 110-120 mio. kr. vil Farum Fjernvarme opføre et gigantisk varmepumpeanlæg i Farremosen i Allerød.

En varmepumpe er groft sagt et omvendt køleskab. Et køleskab bliver koldt inden i ved at man trækker kulde ud af den omgivende luft til at lave kulde. Med en varmepumpe er køleteknikken vendt om, så man kan lave varme.

Sådan et anlæg kan spare fjernvarmekunder hos Farum Fjernvarme tonsvis af CO2 hvert år, hvis det bliver en realitet. Samtidig vil varmen blive billigere, så prisen for fjernvarme kan komme tilbage til niveauet fra 2016/2017, hvor Farum Fjernvarme var en af de billigste leverandører i Danmark. Et standardhus på 130 kvadratmeter med et gennemsnitligt årligt varmeforbrug på 18.100 kWh vil kunne nedsætte CO2 udledningen med ca. 1,4 tons per år fra ca. 1,7 tons til ca. 0,3 tons. For hele Farum Fjernvarme bliver besparelsen ca. 7.000 tons CO2 per år.

Og nu spirer optimismen for alvor. Hen over sommeren har forslaget om et nyt varmepumpeanlæg været i høring i offentligheden. Nu er svarene kommet ind og der er lutter positive tilbagemeldinger fra interessenterne. Dermed er projektforslaget om et ca. 15 MW varmepumpeanlæg nu klar til myndighedsbehandling i Allerød kommune. Der ventes svar sidst i november. Herefter kommer yderligere myndighedsbehandling, der skal sikre, at anlægget overholder og opfylder alle krav, før byggeriet kan komme i gang. Hvis projektet bliver godkendt, kan det stå klar inden udgangen af 2020. Det bliver et af de største varmepumpeanlæg i Danmark.

- Varmepumper er en vigtig del af fremtidens varmeforsyning. De er en af nøglerne til omstillingen af vores energisystem til vedvarende energi, fordi vi har en stor elproduktion baseret på bl.a. vindmøller. Samtidig er der nu også politisk opbakning til eldrevne varmepumper, siger civilingeniør Simon Stendorf Sørensen fra PlanEnergi, der har vurderet projektet for Farum Fjernvarme.

- De senere år er man blevet opmærksom på, at man skal holde igen med biomasse som varmekilde i fjernvarmeproduktionen, da den begrænsede biomasse-ressource har mere samfundsværdi, hvis den bruges i andre dele af vores energisystem. Så fremtiden er derfor, at vi i højere grad får elektrificeret samfundet og energisystemet. Danmark er et fjernvarmeland med et udbygget fjernvarmenet og infrastrukturen til at udnytte fjernvarme, derfor er et varmepumpeanlæg en oplagt løsning, siger Simon Stendorf.

Tanken er, at anlægget skal erstatte varmeproduktionen på de eksisterende gaskedler hos Farum Fjernvarme og sikre fossilfri fjernvarme til fjernvarmekunderne. Reelt vil det være halvdelen af varmeforbruget, der skal dækkes af varmepumpen. Den anden halvdel vil blive dækket af overskudsvarme fra Vestforbrænding eller andre leverandører - eller en større produktion fra varmepumpen.

- Lige nu er der en gevinst at hente ved hurtig investering, da udgiften til anlægget vil blive refunderet af energitilskud, hvis det står klar inden udgangen af 2020, forklarer direktør hos Farum Fjernvarme, Nighat Kamal, som ser frem til både miljømæssige og økonomiske fordele for kunderne.