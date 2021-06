Hos Værløse Basketball Klub vil de i gang med at opbygge et talentudviklingsmiljø. Her er det Værløse Blue Hawks mod Copenhagen Basketball. Arkivfoto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Genoplivet idrætstalentlinje tiltrækker skoleelever

En ny model, hvor elever bliver i egne klasser, har givet pote. Især atleter fra Værløse Basketball Klub har søgt mod ordningen, og det giver nye muligheder, fortæller elitekoordinator

Furesø - 18. juni 2021

Furesø Kommune gentænkte omkring årsskiftet sin idrætstalentlinje, som betød, at eleverne kan blive i deres nuværende klasser. Tidligere blev idrætstalenterne samlet i klasser på Stavnsholtskolen i Farum, men da det var meget sparsomt med ansøgere sidste år, fandt kommunen på en anden model. Faktisk var der kun én enkelt ansøger til linjen i 7. klasse.

I den nye model er der kapacitet til at optage 50 elever, og det ser ud som om, at ordningen har givet resultat. For der er nu optaget 31 elever på talentidrætstilbuddet, oplyser forvaltningen i en meddelelse til politikerne i kultur-og fritidsudvalget. De kommer fra seks forskellige foreninger og er fordelt på otte forskellige skoler i kommunen.

Den tidligere talentlinje blev oprettet i 2017 og FC Nordsjælland var dengang også en del af tilbuddet. Men klubben har siden valgt at flytte deres talentlinje til Byskolen i Hillerød, og da de fleste talenter kom fra FC Nordsjælland gik det hårdt ud over linjen.

Tilfreds med tilslutning Udvalgsformand Tine Hessner (R) er tilfreds med ansøgertallet til den nye model.

"Jeg er meget tilfreds med, at der er så mange, der har meldt sig. Jeg tror, det bliver godt for eleverne at blive i eget skolemiljø og samtidig dyrke deres sport på højt plan," siger hun.

Tine Hessner har en forventning om, at der fremover vil komme endnu flere atleter og foreninger til. Ikke mindst nu hvor coronanedlukningen er forbi. Med den nye ordning vil hun ikke mindst følge samarbejdet med skolerne, hvor eleverne skal være væk fra undervisningen fire timer om ugen.

"Jeg er spændt på, hvordan skolerne oplever det, og hvordan de understøtter eleverne. De skal ikke lave alt muligt om, fordi der er eliteatleter i klassen, men eleverne skal stadig passe deres skolegang. Det bliver også elevernes eget ansvar, og jeg tror, at mange af atleterne vil overføre disciplinen fra deres sport til deres lektier," mener hun.

Flest fra basketklub Der er langt flest elever fra Værløse Basketball Klub, som tæller 11 elever, mens der med syv elever er næstflest fra Farum Gymnastikforening. De øvrige sportsgrene er tennis, badminton, svømning og golf. De fleste elever går på Søndersøskolen i Værløse, hvor 10 elever har søgt talenttilbuddet, mens der på Stavnsholtskolen, hvor tilbuddet lå før, kun er en enkelt elev på linjen.

Eleverne vil blive tilbudt morgentræning to gange om ugen af de foreninger, som er med i idrætstalentlinjen, og som noget nyt kan foreningerne blive kompenseret økonomisk for at stille med trænere. Politikerne har derfor tidligere sat en halv million kroner af til idrætstalentlinjen.

Hos Værløse Basketball Klub fortæller elitekoordinator Jesper Hauge, at tilbuddet er blevet langt mere attraktivt for de unge, nu hvor eleverne bliver på deres egen skole.

"Den anden ordning kunne ikke fungere for os, da der er for langt til Farum, og vores spillere var ikke interesseret i at flytte skole. Jeg tror også, at det er derfor, at responsen har været så stor. For spillerne er interesseret i at træne mere, men det andet var for uoverskueligt," fortæller han.

Holde på trænere Hos klubben er der ni drenge og to piger, som er blevet optaget på linjen, og Jesper Hauge mener, at tilbuddet hjælper klubben til at opbygge et talentudviklingsmiljø. Klubben har i forvejen et hold i Basketligaen, som hvert år afholder Danmarksmesterskabet for herrer i basketball.

"Vi er glade for, at alle 11 er blevet godkendt, så nu kan vi gå i gang med at bygge et rigtig talentudviklingsmiljø, og forhåbentligt bliver det suppleret med flere til næste år. Vi er også glade for, at der er nogle piger, som er hoppet med, for vi vil træne meget fysik og teknik, så det er ubetydeligt, om det er piger eller drenge. Om eftermiddagen tager de så til den normale holdtræning," siger han.

Jesper Hauge kalder det også for en gevinst, at der nu følger penge med til trænerne.

"Der følger en pose penge med for hver godkendt talent, og dem bruger vi til at indkøbe trænerkapacitet. Det er en sekundær gevinst, som betyder, at vi kan holde på dygtige trænere eller tiltrække nye."

Eleverne, der er optaget, starter til august og går primært i 7.-9. klasse, mens der er givet dispensation til tre elever i 6. klasse.