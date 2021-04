Se billedserie Søren Gabriel (tv.) og Claus Davidsen (th.) viser den simple, men smarte varmeløsning. Her i Sydlejrens renseanlæg snupper Mageløse varmen fra afværgeboringerne og sender den over vejen til Bofællesskabet Mageløse. Foto: Mikkel Kjølby

Send til din ven. X Artiklen: Genialt: Mageløse snupper varme fra afværgeboring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genialt: Mageløse snupper varme fra afværgeboring

Furesø - 16. april 2021 kl. 10:58 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Intet er åbenbart så skidt. At det ikke er godt for noget.

De militære aktiviteter på Flyvestation Værløse har efterladt en omfattende forurening. For at undgå, at forureningen når frem til Søndersø Vandværks nærliggende vandboringer, er der etableret afværgeboringer. Hvert år pumpes enorme mængder lunt grundvand igennem renseanlægget i Flyvestationen Værløses tidligere vandværk. Så hvorfor ikke udnytte varmen fra det lune grundvand.

Det var denne tanke, som pludselig dukkede op, da beboerne i det nærliggende bofællesskab Mageløse brainstormede for at finde den mest klima- og prisvenlige varmeløsning til fællesskabets 55 voksne og snart 29 børn.

- Vi er ingeniører næsten hele baduljen, så der blev brainstormet om varmeløsningen. Mange løsninger var i spil, men i sidste ende var dette den bedste løsning, fortæller Claus Davidsen, som - ja du gættede det - er ingeniør.

Det er Søren Gabriel naturligvis også, og han sætter tal på varmeløsningen.

- Jeg kommer fra et hus på 180 kvadratmeter i Slagslunde. Her brugte jeg 36.000 kroner på olie og 11.000 kroner på strøm årligt. Med denne løsning bliver den samlede pris for varme og strøm på 8.000 kr. årligt for et hus på 135 kvadratmeter, og dertil kommer så alle fordelene i form af et meget lavt CO2-aftryk, lyder analysen fra Søren Gabriel.

Løsningen kan virke som ren og skær Georg Gearløs, men i virkeligheden er det slet ikke så indviklet.

- Mageløses vand kører i et lukket kredsløb. En såkaldt brine løber rundt i Mageløse. Det kolde vand på 2 grader fra Mageløse løber til renseanlægget, så hæver vi temperaturen med grundvandet og sender vandet retur til Mageløse 9 grader varmt. Her trækker vi energien ud af vandet med en varmepumpe og bruger energien til at hæve temperaturen i stuerne, forklarer Søren Gabriel og Claus Davidsen simultant.

For de kan ikke skjule deres begejstring over den simple - men utrolige løsning. Der er kun et lille aber dabei.

- Hvis HOFOR og kommunen beslutter, at afværgeanlægget kan lukkes, mister vi vores varmekilde. Men det er ikke sandsynligt de næste mange år, fortæller Søren Gabriel.

Netop risikoen for at varmekilden lukkes, er årsagen til, at Mageløse fravalgte det endnu varmere vand fra det nærliggende Måløv Renseanlæg. For det står til at lukke indenfor de næste ti år.

Kommunen er lun på ideén

I Furesø Kommune er udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S) glad for Mageløses initiativ og har ladet sig inspirere.

- Tænk engang, at noget som afværgeboringer bliver vendt til noget positivt. Det er godt tænkt, siger Lene Munch-Petersen.

Furesø Kommune er i fuld gang med en ny varmeplan. Her kommer Mageløses varmeløsning som et godt input.

- Alle ideér skal med i vores varmeplan. Mageløses varmeløsning er oplagt at tænke ind, forklarer Lene Munch-Petersen.

Mageløses varmeløsning udnytter varmen i grundvandet. For to år siden kom den lokale ingeniør Henrik Lynghus med en ide om at udnyttte temperaturstigningen i Furesøen til at udvinde energien ved at sænke temperaturen i søvandet.

- Overordnet set er vi alle begejstret for ideén. Det er bare en stor mundfuld at gøre det i Furesøen, som er ejet af tre forskelige kommuner og for en stor del er Natura 2000-område. For at gøre det mere håndgribeligt har vi snakket om at etablere projektet i Søndersø, som Furesø Kommune ejer. Der er nedsat en arbejdsgruppe mellem Hofor, Vestforbrændingen og forvaltningen om evt. udnyttelse af dels varme fra grundvandet fra boringer dels varmen fra Søndersø søvand, og begge varmekilder til brug for energien i fjernvarmeforsyningen. fortæller Lene Munch-Petersen, som understreger, at det indtil videre er på visionsniveauet.