Generalforsamling med borgmestermøde

Tirsdag den 10. marts klokken 19 til 21 kommer borgmester Ole Bondo Christensen (S) til Annexgården i Hareskovby for at svare på spørgsmål fra borgerne samt fortælle om livets gang i Furesø.

- Det er chancen for at møde vores borgmester og høre om højdepunkterne fra det sidste år og høre om de nye udfordringer for Furesø Kommune. Det er også muligheden for at stille spørgsmål til Borgmesteren, fortæller Ib Knudsen, formand for Hareskovby Medborgerforening.