Se billedserie Som det er nu, er der kun et mindre skur til medarbejderne på genbrugspladsen i Værløse.Der er heller ikke toiletfaciliteter til brugerne, hvor de for eksempel kan få vasket deres hænder. Foto: Jan F. Stephan

Genbrugsstation skal renoveres for 14 mio. kr.

Genbrugsstationen i Værløse skal omdannes fra primitiv plads til moderne forhold, som samtidig sænker støjen mod naboerne. Udvalgsformand Lene Munch-Petersen havde dog gerne set en endnu større plan for genbrugsstationen

Furesø - 27. marts 2021 kl. 11:30

Genbrugspladsen i Værløse har længe trængt til en opgradering, og nu ligger der en plan klar fra forvaltningen. Den giver en række nye faciliteter til gavn for både ansatte, brugere og skolebørn, og udviklingen skal samtidig være med til at nedbringe støjen, så grænseværdierne overholdes til de nærmeste naboer. I stedet bliver støjen koncentreret i et mindre område ud mod skoven, hvor det til gengæld ikke er sikkert, at grænseværdierne kan overholdes.

Sagen var for nyligt på dagordenen i udvalget for miljø, natur og grøn omstilling, og ifølge udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S) er det på høje tid med mere moderne forhold på genbrugspladsen.

"Som udgangspunkt er genbrugsstationen gammel og slidt, da den er tilbage fra 1970'erne. Det bliver blandt andet lettere at komme af med sit affald, og man vil tydeligere kunne se, hvordan tingene bliver genbrugt. Der har været fuld opbakning til forslaget i udvalget, og nu håber jeg, at det bliver vedtaget til byrådet på onsdag, så vi kan gå i gang med det til efteråret," siger hun.

Stor ny bygning Planen går i hovedtræk ud på at opføre en ny stor bygning på 700 kvadratmeter, som samtidig vil skærme støjen fra genbrugsstationen. Den nye bygning kommer især til at rumme undervisningsfaciliteter til skoler, mødefaciliteter, toiletfaciliteter til brugere og gæster på genbrugsstationen samt værksted til istandsættelse af genbrugsmateriale.

Bygningen vil også have 240 kvadratmeter med faciliteter til indlevering, sortering og opbevaring af farligt affald og elektronikskrot. Derudover vil bygningen have solpaneler til strømforsyning samt en luft-vand varmepumpe til opvarmning af bygningen. Den skal også bruges som led i undervisningen af skolebørnene.

Hele pladsen bliver samtidig udvidet med 1600 kvadratmeter, og indkørslen til genbrugsstationen bliver flyttet for at mindske støjen fra biler og genbrugsstationen. Det står alt sammen i et notat fra forvaltningen til politikerne, og det hele kommer til at koste 14 millioner kroner. Det bliver dog ikke kommunen, der skal betale den regning, da området er brugerfinansieret. Det kommer heller ikke til at give øgede takster, da der allerede er sparet 13 millioner kroner op, mens den sidste million bliver dækket over de følgende år ved hjælp af et beregnet overskud på affaldshåndteringen.

Den dyreste udgift bliver opførelsen af de nye bygninger, som koster 10 millioner kroner, mens det koster en million kroner at flytte indkørslen.

Ville gerne mere Selvom der nu er lagt op til større planer for genbrugsstationen, havde Lene Munch-Petersen gerne set en endnu større opgradering.

"Det er et lidt begrænset forslag, men på grund af støjforholdene bliver vi nødt til at holde det begrænset. Jeg havde gerne set flere faciliteter og nogle flottere løsninger som der findes på genbrugsstationerne i Hillerød og Ganløse. Her kan brugerne for eksempel køre op på en rampe og smide tingene direkte ned, og det synes jeg er smaddersmart. Men det støjer for meget på den nuværende plads," forklarer hun.

Lene Munch-Petersen så gerne en anden placering til genbrugspladsen, hvor den lå længere væk fra naboer, men det har ikke været muligt.

"For et par år siden var vi ude at kigge på andre steder, men vi kan ikke finde alternative steder," siger hun.

Klager fra naboer Udviklingen af genbrugsstationen handler som sagt også om at sænke støjen til de nærmeste naboer, og ifølge firmaet Akustik vil de nye tiltag nedbringe støjen væsentligt, skriver forvaltningen i notatet.

Nedsættelsen af støjen skyldes især placeringen af den nye bygning og flytningen af indkørslen. Der står i notatet, at begge dele bør gennemføres, for at genbrugsstationen kan få lov til at blive liggende på sin nuværende placering.

Lene Munch-Petersen fortæller, at der har været klager over støjen fra naboerne.

"Der har været henvendelser fra beboere, og det tager vi meget seriøst. Forvaltningen formoder, at vi kan komme under grænseværdierne mod beboerne, mens der godt kan være overskridelser af støjen mod skoven," siger hun.

Udvalgsformanden glæder sig over, at det nu bliver lettere at være bruger og medarbejder på genbrugsstationen, og at der kommer mere fokus på genanvendelse.

"Det bliver mere moderne forhold med toiletter, hvor man også kan vaske sine hænder, for det er der ikke rigtig i dag. Det er en meget primitiv plads, hvor der kun er et skur på 20 kvadratmeter, hvor personalet sidder, og ellers er der kun containere. Det bliver en genbrugsstation mere i stil med den i Farum, som blev renoveret for et par år siden, og hvor der også kom undervisningsfaciliteter," siger hun.



Udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S)

Det skal pengene bruges på Opførelse af en ny, stor bygning på 700 kvm, med blandt andet kontor-og mødefaciliteter samt spise og omklædningsfaciliteter.

Der vil også være undervisningsfaciliteter og toiletter til brugerne.

I bygningen vil der også være 240 kmv til indlevering, sortering og opbevaring af farligt affald og elektronikskrot.

Udvidelse af pladsen med ca. 1.600 kvm

Flytning af indkørsel med det formål at nedsætte støjen fra biler og genbrugsstationen

Solpaneler til strømforsyning samt luft-vand varmepumpe til opvarmning af bygningerne