Tirsdag klokken 10 genåbner Furesø Kommune genbrugspladserne i Farum og Værløse. Man skal følge Winnie og de andre medarbejderes vejledning for at undgå unødig smittespredning. Foto: Allan Nørregaard

Genbrugspladser åbner på tirsdag

Efter 14 dages ekstraordinær nedlukning pga. risikoen for smitte af coronavirus har sundhedsmyndighederne atter givet grønt lys for at kommunerne kan åbne genbrugspladser for private fra tirsdag den 31. marts.