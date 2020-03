Genbrugspladserne i Furesø er lukket for private. Nu lukker genbrugspladsen i Værløse også for erhverv. Fremover skal erhvervsvirksomheder benytte genbrugspladsen i Farum.Foranstaltninger er i tråd med regeringens anbefalinger i forbindelse med coronavirus-krisen. Foto: Allan Nørregaard

Genbrugspladsen i Værløse lukker for erhverv

Furesø - 17. marts 2020 kl. 20:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erhvervsvirksomheder kan fra onsdag dem 18. marts kun bruge Genbrugsstationen i Farum og både Genbrugspladserne i Værløse og Farum er lukket for private borgere. Lukningen af genbrugsstationerne for private er sket med afsæt i statsministerens beslutning om, at alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde fra fredag den 13. marts og foreløbigt to uger. Så mange offentlige arbejdspladser som muligt skal holde lukket.

-Affald på Genbrugsstationerne i Værløse og Farum håndteres af mange forskellige mennesker i en række led, der starter med transportørerne, derefter omlastning og endelig behandling på modtageanlæggene hvor affaldet behandles . For at sikre forsyningssikkerhed på lang sigt, er det vigtigt at så få folk som muligt er på arbejde i den nuværende periode. Derfor er det vigtigt at styre affaldsmængden, begrænse åbningstiden til hverdage og reducere antallet af mennesker på Genbrugsstationerne. Lukningen gælder også Haveaffald. Genbrugspladserne i Farum og Værløse hører ligesom resten af landets Genbrugsstationer ikke til det der betegnes som kritiske funktioner. Vestforbrænding har således besluttet at holde genbrugsstationerne helt lukkede i weekenden og kun åbent for erhvervsaffald i hverdagene i den almindelige åbningstid fra kl. 10-18 fra fredag den 13. marts 2020 og foreløbigt to uger frem. Det vurderes løbende, om der er behov for yderligere restriktion af åbningstiden på hverdage.

Når borgere i Furesø således ikke kan komme af med deres de forskellige affaldstyper på Genbrugsstationen er det for at realisere Regeringens vægtning af, at den private sektor skal kunne fortsætte bedst muligt i længst mulig tid. Vestforbrænding har derfor valgt at holde åbent for erhverv alle hverdage kl. 10-18, men kun på Genbrugsstationen i Farum fra d. 18. marts.

Vestforbrænding opretholder i udgangspunktet den øvrige drift, så dagrenovation og fjernvarmeforsyningen ikke er påvirket.

Du kan holde dig opdateret På Vestforbrændings Facebook og hjemmeside vestfor.dk samt på www.furesoe.dk/borger/affald-og-genbrug/genbrugsstation/