Her er skitsen over det vedtagne projekt for genbrugspladsen i Værløse.

Genbrugsplads moderniseres - langt om længe

I 2019 kiggede man derfor istedet på den eksisterende plads. Inde bag genbrugspladsen er der mere plads, men det var ikke kommunal ejendom. I september måned 2019 lykkedes det dog Furesø Kommune at erhverve grunden gennem en mageskifte med forsyningsselskabet Novafos. Kort efter blev der præsenteret et projekt med en rampe, så brugerne kunne kaste affaldet ned i containerne, som det kendes fra andre genbrugspladser. Men også dette projekt viste sig, at være umuligt at gennemføre pga. støjgener overfor naboerne samt skoven.