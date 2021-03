Genåbning med udfordringer for Farum Bytorv

Sport 24 er en af de 19 butikker på Farum Bytorv, som har åbent gennem bagdøren. Adgangen for kunderne gennem centeret er udelukkende afspærret med en rød strimmel. Butikkerne har sænket gitteret, så kunderne kan kigge ind i butikken, men hvis de vil ind, skal de rundt om og ind af bagindgangen.

Furesø - 18. marts 2021 kl. 13:23 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Det har været et udfordrende år for Farum Bytorv, der med status som overdækket storcenter blev lukket ned af corona-restriktionerne i foråret og igen i december måned.

Den delvise genåbning den 1. marts blev modtaget med kyshånd. Udover de 18 butikker, der i forvejen havde åbent med adgang gennem centeret, tog stort set alle de resterende imod muligheden for at byde kunderne velkommen gennem bagdøren, mens enkelte vurderede, at det var mest formålstjenstligt at holde lukket indtil videre, og så er der enkelte, som slet ikke må holde åbent.

- Det er en udfordring for Farum Bytorv at få kunderne ind gennem bagdøren. Der er en naturlig barriere i forhold til det at gå ind gennem bagdøren, fortæller centerchef Kenneth Barenholdt.

For at hjælpe kunderne er gitteret ved butikkernes normale indgang blevetløftet, så kunderne kan kigge ind i butikkerne og finde inspiration til at komme ind gennem bagdøren.

- Hvis du ikke kender Farum Bytorv i forvejen, er det svært at finde ud af, hvem der ligger hvor. Kunderne skal på en måde løbe spidsrod hen til bagdørene, forklarer Kenneth Barenholdt.

Farum Bytorv har forsøgt at hjælpe butikkerne til genåbning med et økonomisk tilskud, som kan bruges til, hvad butiksejeren finder nødvendigt. Det kan være annoncer, bannere med vejvisning eller blomster ved bagdøren.

- Butikkerne har virkelig gjort sig umage for at byde kunderne velkommen på uvant vis. Nogle har løst det på mesterlig vis, siger Kenneth Barenholdt.

Kundetilstrømningen har været ujævn de første uger. Den første åbningsdag var der mange kunder, så faldt det i hverdagene, men sidste lørdag kom der mange kunder, for så at falde igen i løbet af hverdagene.

- Som tingene er lige nu, får vi nok ikke i samme målestok som tidligere de kunder - som tidligere valgte Farum Bytorv fremfor den lokale hovedgade eller bymidte. Men en ting er sikkert. Vi har god plads, og der er ingen grund til, at kunderne skulle være nervøse for smittefare. Vi gør alt for at gøre det sikkert og trygt at handle på Farum Bytorv, siger Kenneth Barenholdt.