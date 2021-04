Genåbnet frisør: Vi håber, vi får travlt igen

"Kapitalen er gået nedad under den her nedlukning. Det siger sig selv," siger indehaveren.

"Egentlig skulle vi have udviklet vores i alt fire saloner, men i stedet har vi skulle koncentrere os om at overleve," siger Sipan Issa, der ud over salonen i Farum også driver en i Værløse og derudover har to i henholdsvis Kokkeldal og i Allerød.