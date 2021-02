Geethika Brown og hendes gode ven Niels Kristiansen var i begyndelsen af januar i Furesø Avis med historien om hendes kommende udvisning af Danmark. Nu åbner der sig nye muligheder for at blive. Geethika Browns advokat har bedt Udlændingenævnet om, at sagen bliver genoptaget. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Geethikas advokat: Udvisning bygger på fejlagtige og mangelfulde oplysninger

Sosu'en Geethika Browns advokat har bedt om at få genoptaget udvisningssagen

Furesø - 06. februar 2021 kl. 10:52 Af Jens Berg Thomsen

Egentlig skulle 49-årige Geethika Brown, der indtil for nylig var ansat som sosu i Furesø Kommune, have været rejst ud af Danmark den 17. januar. I hvertfald hvis det havde stået til Udlændingenævnet, der den 17. december sidste år sendte et brev og påbød hende at være ude af landet en måned senere. Geethika Browns rejse er udsat til 11. februar. Inden da arbejder hendes advokat Marianne Vølund på at skaffe dokumentation for, at hun ikke kan indrejse lige nu på grund af coronapandemien.

Og nu har Geethika Brown måske en mulighed for alligevel at blive i Danmark. Advokat Marianne Vølund har bedt Udlændingenævnet om at genoptage sagen. Afgørelsen fra den 17. december "er truffet på baggrund af flere fejlagtige og mangelfulde oplysninger" og "på baggrund af et forkert retligt grundlag."

"Udlændingenævnet har brugt nogle forkerte datoer," siger Marianne Vølund til Furesø Avis.

I sit brev om genoptagelse, som Furesø Avis har læst, skriver advokaten, at Udlændingenævnet bygger sin afgørelse på, at Geethika Brown har været i Sri Lanka fra den 1. april 2016 og til den 30. maj 2017, hvilket overskrider den grænse på ét år, hvor man må være væk. Men det er forkert, siger advokaten. Som tidligere beskrevet i Furesø Avis var Geethika Brown taget tilbage til Sri Lanka for at passe sin kræftsyge mor. Skikkene i landet foreskriver, at den ældste datter i familien, som Geethika Brown er, skal passe forældrene i den slags situationer.

Men det er, skriver advokaten, "forkert". Marianne Vølund anfører, at Geethika Brown rejste til Sri Lanka den 23. april 2016. Dog opholdt Geethika Brown sig først i Sri Lanka fra den 24. april på grund af rejsetiden. Derudover rejste Geethika Brown ud af Sri Lanka igen den 24. april 2017 og landede i København igen den 25. april. Advokaten har vedlagt kopier af pas, bookning og billetter.

Har ikke opgivet Danmark Advokaten vender sig også imod Udlændingenævnets påstand om, at Geethika Brown "selv valgte at opgive sin bopæl i Danmark" og "opholdt sig i Sri Lanka i mere end et år", og at "Udlændingenævnet lægger herefter til grund, at fordi min klient "selvvalgt afbrød sit ophold og sin tilknytning til Danmark regnes hendes tilknytning først fra indrejsen den 30. maj 2017.""

I EU-bekendtgørelsens §37 skal der ifølge Marianne Vølund dog tages hensyn til tilknytningen til Danmark. Her mener advokaten, at nævnet "ser bort fra, at min klient har boet i Danmark i sammenlagt 11 år og 9 måneder, at hun i alle årene har været under uddannelse og/eller arbejdet på fuld tid, at hun taler, skriver og forstår dansk", står der i brevet fra advokaten.

Marianne Vølund fortæller, at Geethika Browns opholdstilladelse har gjaldt fra 27. april 2008. Hun rejste ud den 23. april 2016 og var hjemme igen den 25. april 2017.

"De glemmer at tælle den oprindelige opholdstilladelse med," siger Marianne Vølund.

Udlændingenævnet mener, at Geethika Brown og hendes nordirske mand "opgav deres bopæl i Danmark," fordi de opsagde deres lejelejlighed, da Geethika Brown skulle passe sin syge mor.

Men her oplyser Marianne Vølund følgende over for nævnet:

"Den eneste årsag til, at min klient og hendes ægtefælle opsagde deres lejelejlighed var af økonomiske årsager, da det var dyrt at betale husleje og opmagasinere tingene, mens de var væk. De vidste ikke præcis hvor længe, de skulle være væk. Eneste årsag til rejsen til Sri Lanka var min klients mors sygdom. Min klient forsøgte desuden at rejse tilbage til Danmark den 11. april 2017, men denne billet gik ikke igennem, idet min klients bank ved en fejl havde spærret hendes dankort," skriver advokaten.

Har været gift længe nok Som tidligere beskrevet i Furesø Avis, er Geethika Brown stadig gift med- og separeret fra sin nordirske mand, som er EU-borger. De har indledt en skilsmisse i 2020.

Ifølge advokaten spiller §17 i EU-bekendtgørelsen ind her, fordi den giver en tredjelandsborger - i dette tilfælde Geethika Brown - ret til at bevare sit ophold efter en skilsmisse, hvis man har været gift i tre år i sammenhæng herunder ét år i Danmark.

Marianne Vølund påpeger i brevet - og dokumenterer det med en vielsesattest, der siger, at Geethika Brown og hendes nordirske mand blev gift den 30. november 2013, at parret rejste ud i april 2016. Dermed lever parret op dét krav, skriver advokaten.

Geethika Brown lever også op til et andet krav i §17, nemlig at man skal være selvforsørgende, og det har sosuen fra Farum været med sit faste job i Furesø Kommune.

"Enten er man berettiget til at have opholdstilladelse, eller også er man ikke, og jeg mener, at Geethika har loven på sin side," siger Marianne Vølund til Furesø Avis.