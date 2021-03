Gavekort til 600.000 kr. venter på at blive brugt

Det betyder konkret, at der er gavekort for 600.000 kr., som venter på at blive brugt i de lokale butikker på Farum Bytorv og Værløse Bymidte.

"Find gavekortet frem"

"Jeg kan kun opfordre folk til at finde gavekortet frem fra gemmerne og besøge butikkerne på Farum Bytorv og Værløse Bymidte. Sammen kan vi give hjulene et skub i den rigtige retning og sikre, at vi også kan købe vores julegaver lokalt her på Farum Bytorv og Værløse Bymidte igen til næste år," udtaler Kenneth Barenholdt.