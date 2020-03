Lisbeth Lykke Harsvik er tilbage i lokalpolitik som formand for S i Furesø.

Gammel kending valgt som formand for S i Furesø

Furesø - 02. marts 2020 kl. 12:25 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiet i Furesø får tilført et ordentligt skud erfaring i ledelsen af partiforeningen. Lisbeth Lykke Harsvik blev valgt som formand for partiafdelingen i Furesø i forbindelse med generalforsamlingen i lørdags.

Hun afløser Simon Vedel Villumsen, der ikke ønskede genvalg efter to år som formand.

- Der ligger en kæmpe opgave i at føre Socialdemokratiet igennem den næste kommunalvalg og få inddraget så mange som muligt i det lokalpolitiske arbejde, siger Lisbeth Lykke Harsvik.

Den nye formand har været væk fra den politiske arena siden 2011, men er en erfaren politiker. Helt tilbage ved årtusindeskiftet forsøgte hun at blive folketingskandidat for Socialdemokratiet i Ballerupkredsen, som dengang omfattede Værløse Kommune. Hun blev dog slået af en ung kvinde fra Nordjylland, Mette Frederiksen.

Lisbeth Lykke Harsvik koncentrerede sig istedet om lokalpolitik. Hun var nummer to på den socialdemokratiske liste ved det første valg til byrådet i Furesø Kommune. Spidskandidaten Sabine Kirchmeier trak sig ud af byrådet et par år senere, og dermed blev Lisbeth Lykke Harsvik gruppeformand en overgang. Hun var formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og har i mange år siddet i byrådets økonomiudvalg, inden hun gav stafetten som gruppeformand og borgmesterkandidat videre til Furesøs nuværende borgmester Ole Bondo Christensen.

Lisbeth Lykke Harsvik trak sig ud af lokalpolitik for at at blive dekan og senere direktør for Professionshøjskolen UCC. Seneste har hun været rektor for FGU Øresund.

Netop uddannelsesområdet vil have Lisbeths fokus.

- Jeg glæder mig utroligt meget til at komme i gang med arbejdet. Politisk har jeg fokus på at styrke det lokale uddannelsesarbejde og gerne få nye uddannelser til Furesø. Jeg har også et øje på at få unge i uddannelse og arbejde, og så ser jeg et helt nyt fokusområde for de +50-årige ledige, hvor det viser sig, at det er utroligt svært at få dem i arbejde igen, siger Lisbeth Lykke Harsvik.

I forbindelse med formandsskiftet var der også store roser og tak tiden afgående formand Simon Vedel Villumsen:

- Han har udført et stort arbejde for Socialdemokratiet og kan trygt give stafetten videre, men vi har forståelse for, at arbejdet tager rigtig meget tid, og at Simon gerne vil prioritere anderledes, sagde borgmester Ole Bondo Christensen på generalforsamlingen.