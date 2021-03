Gamle fodboldben atter på kunstgræs i Farum

Der skulle ikke gå mange øjeblikke fra det tidspunkt myndighederne meldte ud, at udendørsidræt igen var muligt for op til 25 deltagere, før Farum Boldklubs fodboldfitness igen var på banerne.

Det var tydeligt at se at alle var opsat på at komme i gang igen, men også tydeligt er det er nogen tid siden at man havde været i berøring med en fodbold. Alt for ofte landede en forsøgt centring til en modspiller, hvilket gav anledning til en række sjove kommentarer.