Gamle byggeplaner taget op af skuffen

Se billedserie Arkitekt Christian Fabricius voksede op i lokalområdet og gik i fritidsklub i Bavnehøj Park. Nu står han bag skitserne til etableringen af en tagetage i Bavnehøj Park. Tilbage i 2005 var han også manden bag skitserne, da Codan præsenterede ideen. Nu er han klar med et nyt sæt skitser for projekter.

Furesø - 14. april 2018 kl. 12:31 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbage i 2005 var der et vældigt postyr over Codans ønske om at bygge en tagetage på den nordlige del af Bavnehøj Park. Ikke mindst nødvendigheden af støttesøjler for at tage trykket væk fra fundamentet var en torn i øjet på mange.

I de mellemliggende år har Bavnehøj Park skiftet ejer et par gange. Først til SEB Ejendomme og den 1. juni 2017 til COBO XIII, et kommanditselskab under CPM.

Nu vil den nye ejer udnytte den byggeret som Codan fik erhvervet i 2006. Projektchef i CPM, Dan Autzen, fortæller:

- Der følger en byggeret med. Jævnfør lokalplan 74 kan vi bygge tagboliger på den nordlige del, det bliver cirka 48 til 50 boliger. Hvis vi skal have en byggeret til den sydlige del kræver det en lokalplansændring, siger Dan Autzen.

Ved et informationsmøde i Galaksen i mandags fik beboerne indblik i projektet. Det mest overraskende var fraværet af de støttesøjler, som var en nødvendighed for projektet i 2006. En af beboerne i Bavnehøj Park, Hans-Jørn Storgaard Andersen undrer sig.

- Det virker underligt, at det nye projekt ikke føler en nødvendighed af at understøtte tagboligerne med støttesøjler, når det var en nødvendighed for det oprindelige projekt, lyder det fra Hans-Jørn Storgaard Andersen.

CPM har hyret ingeniørfirmaet Strunge som underrådgiver til projektet, og det er er deres foreløbige konklusion, at søjlerne ikke er nødvendige.

- Vi fik lavet supplerende jordbundsprøver for at vurdere styrken af jordbunden. Ud fra de indikationer og beregninger som ingeniørfirmaet Strunge har udført, mener de ikke, at der skulle være behov for søjler til at bære den ekstra etage, siger Dan Autzen.

Projektet går nu ind i myndighedsfasen, hvor der bliver dialog med Furesø Kommune om projektet. Forventningen er den, at byggeriet kan starte op primo-medio 2019.

Bavnehøj Park er en usædvanlig konstruktion. I 2005 fik beboerne mulighed for at købe deres bolig. Derfor er lige under halvdelen af boliger ejerlejligheder, mens flertallet er lejeboliger. CPMs mål er at lave flere lejeboliger.

CPM er et såkaldt partnerselskab, som blev stiftet i 2006. I starten fokuserede firmaet på det tyske marked og har en portefølje på 8000 lejeboliger i Tyskland. Siden er fokus flyttet til Danmark, hvor man i dag har cirka 5000 lejeboliger. I sommeren 2017 var firmaet en del af kæmpe ejendomshandel. Gennem et underselskab, COBO XIII, købte man Bavnehøj Park, Vejlesøparken i Holte, Elmely i Farum samt Byporten i Hørsholm.