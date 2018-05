Galleri flytter til København

Galleriet, som hidtil har haft til huse på Kirke Værløsevevej 26A, flytter nemlig til nye lokaler på Gl Kongevej på Frederiksberg, hvor man er klar til at åbne til september. Det er tømrermester Lars Egeris og hans bedre halvdel Kristine Kimø som via en solid interesse i såkaldt outsiderkunst står bag COAG, som viser kunst af mennesker med psykiske lidelser.

Inden galleriet flytter til København når kunstinteresserede i Værløse og omegn at stifte bekendtskab med to kunstnere, nemlig danske HenrietteLudvig og italienske Davide Cicolani.

- HenrietteLudvig arbejder under pseudonym og har taget sit "efternavn" fra pindsvinet Ludvig fra Bjergkøbing Grand Prix. Kendere af den film vil vide, at Ludvig kæmper med sin frygt, angst og usikkerhed overfor verden. Henriette er uddannet arkitekt, men blev for nogle år siden diagnosticeret med en mild form for skizofreni. Hun nævner selv, at diagnosen var med til, at mange brikker faldt på plads, fortæller Kristine Kimø.