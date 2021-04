Galaksen sender live - med fed musik

FURESØ: Galaksen har de seneste uger haft stor succes med, at sende live fra kulturhusets store koncertsal under overskriften "Mens vi venter..." underforstået, at her er tale om underholdning mens vi venter på genåbningen og på, igen at kunne gå ud og høre livemusik og opleve teater.

De, indtil videre, sidste livestreams fra Galaksen er planlagt til fredag den 9. april og torsdag den 15. april og her vil seerne også kunne høre hhv. Vrian Troy & Elvis on My Mind og John Mogensen Show Band live fra Galaksen. Begge orkestre er faste traditioner i Galaksens årlige programlægning, og spiller næsten altid for fulde sale. Det har corona desværre forhindret det seneste år men på fredag kan seerne altså glæde sig over, at Brian Troy & Elvis on My Mind leverer det nærmeste vi kommer på en livekoncert i disse tider, når de spiller i Galaksens sal. Og torsdag den 15. april er dte altså John Mogensen Show Band, der leverer det musikalske indspak til udsendeslen, foruden de faste musikere, pianist Anders Rose og sangerinde Pernille Pettersson, der har leveret lydtaetet til alle Galaksens livestreams.