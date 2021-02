Galaksen har fået bevilling til at udskifte de nedslidte stole forrest i salen samt udskiftning af sceneelevatoren. Arkivfoto.

Galaksen får midler til opgradering

De 1,2 mio kr. skal bruges til udskiftning af sceneelevatoren. Det sker fordi fagfolk har vurderet, at den udgør et sikkerhedsmæssigt problem. Det vil tage tre-fem uger at udskifte sceneelevatoren, det skal derfor helst ske i en ferieperiode.