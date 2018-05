Gæve gutter fik jetjager på plads

- Lige nu er 80-90 medlemmer, men vi skal være så mange som muligt, siger Søren Pedersen, som understreger at Pensionistforeningen for Flyvestation Værløse er den drivende kraft i projektet. Det er tidligere piloter, mekanikere og alle mulige andre som har arbejdet på stedet og gerne vil bidrage til at bevare en bid af historien.

Historisk Hangar vil være hjemsted for kampfly fra "den kolde krig", have et værksted til restaurering af museums- og veteranfly samt udstillinger fra Furesø Museum om flyvestationen med mest vægt på 9. april 1940 og besættelsestiden. Endvidere vil hangaren være stedet for andre fly, der har været på flyvestationen. Centralt i projektet er, at hangaren vil være åben i meget af dagtimerne, er åben for offentligheden og at alle kan kigge indenfor og følge med i arbejdet med restaurering af de gamle fly.