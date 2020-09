Gadeidrættens dag rykker til Flyvestation Værløse

- Målet er at få flere børn og unge aktive på asfalten og måske endda skabe nye initiativer. Over hele landet inviterer ildsjæle og idrætsfællesskaber til forskellige events, hvor alle kan prøve kræfter med parkour, løbehjul, gadefodbold, panna og meget mere. De mange aktiviteter er gjort mulige gennem en pulje fra GAME's Nationale Platform for Gadeidræt, der med støtte fra Nordeafonden styrker gadeidrætten i Danmark, fortæller Eddi Meier næstformand for Furesø Skatepark, som drømmer om en stor skatepark på Flyvestation Værløse.

- Gadeidræt indeholder elementer af æstetik, innovation og selvudvikling, hvilket stimulerer børn og unges kreativitet og gør-det-selv-mentalitet samt fremmer positive fællesskaber, når unge, som ikke dyrker traditionel foreningsidræt, har et sted at mødes, hvor de kan tage del i forskellige former for gadeidræt. Trænerne, som man kender fra foreningsidræt, er skiftet ud med frivillige inspiratorer, som hænger ud på skateboardbanen og giver deres viden og erfaring videre. En Furesø Skatepark vil give over 5.000 børn og unge omkring Flyvestationen mulighed for at dyrke den sport, de så længe har savnet et sted til. Prisen på en skatepark vil være 2,5-3 mio. kr., hvilket vil svare til en anlægspris på 500-600 kr. pr. bruger. Det vil være en lille pris og god investering for at give så mange af vores børn og unge muligheden for så megen glæde og sund motion, lyder det fra Rasmus Bogø, formand for Furesø Skatepark.