Se billedserie Ida Ørsten Poulsen, tv, og Ada Kramer var i højt humør efter deres gåtur sammen, hvor Ada Kramer havde mange spørgsmål til foreningslivet i Hareskovby.

Gåtur med en fremmed løfter humøret under nedlukning: Det er inspirerende

Over 30 borgere mødte op, da Hareskov Kirke i sidste uge inviterede til gåtur i Hareskoven med en borger, de ikke kender. Præst Rebecca Rudd er overrasket over den store interesse

05. februar 2021

Et lag nyfalden sne og en sol, der endelig tittede frem, dannede den perfekte ramme, da 22 borgere torsdag formiddag mødtes til en gåtur i Hareskoven. De gik to og to fra Hareskov Kirke og var ude i knap en time medbringende forskellige spørgsmål, som de kunne stille hinanden.

Det er et nyt forsøg fra Hareskov Kirke under konceptet 'Samtalesalon', hvor to fremmede sættes sammen. Denne torsdag er det tredje gang i løbet af ugen, at der er 'Samtalesalon', og det er første gang, at så mange er mødt op.

Det er Leise Marud fra Hareskovby Medborgerforening, der har taget initiativet til den udendørs gåtur i samarbejde med sognepræst Rebecca Rudd. De har i de seneste to år haft et lignende koncept inden for i sognehuset, men det er første gang, at det foregår udenfor i naturen.

"Nu har folk mere tid, også til at møde folk de ikke kender. Det er rigtig vigtigt, også at møde nogen uden for sine egne fællesskaber og interesser. Vi giver dem nogle generiske spørgsmål med, som kan åbne op for nogle snakke, og som kan give lejlighed til at tænke over nogle ting," fortæller hun.

Tilflytter til Hareskovby Parrene har 50 minutter til gåturen, der har en fast rute, men da klokken nærmer sig 11 er de første ikke kommet tilbage. Leise Marud spejder efter de gående, og endelig kommer det første par som er 65-årige Ida Ørsten Poulsen og 72-årige Ada Kramer. De har røde kinder og smiler begge stort.

"Det har været så hyggeligt," siger Ida Ørsten Poulsen.

Hun har boet i Hareskov siden 1983, mens Ada Kramer flyttede hertil i efteråret sammen med sin mand og hund. Hun så det derfor som en oplagt mulighed for at få nye bekendtskaber, og finde ud af, hvad der rør sig af forskellige foreninger.

"Jeg er meget interesseret i at møde andre, og måske finde en strikkeklub. Det var inspirerende at gå en tur i skoven og tale om alt muligt," siger hun, og tilføjer:

"Lige i den her tid er det perfekt at møde hinanden i naturen, så selvom det er en lidt kedelig tid, giver det nye muligheder."

Da Ida Ørsten Poulsen netop satte gang i en strikkeklub for 15 år siden, blev der talt om både ret og vrang, men de fik også taget hul på nogle af spørgsmålene fra det medbragte papir. De vendte for eksempel, i hvilke sammenhænge de føler sig mest nærværende, og de var begge enige om, at det gør de især i naturen.

Ida Ørsten Poulsen fortæller, hvorfor hun meldte sig til 'Samtalesalonen'.

"Jeg kan rigtig gode lide, at være en del af lokalsamfundet, og jeg elsker kirken. Derfor var det helt naturlig for mig at være med," siger hun.

Vil møde andre I mellemtiden har flere fundet vej tilbage til sognehuset, og det gælder blandt andre 56-årige Christian Nielsen, der er vendt tilbage uden makker. Hun er dog ikke blevet efterladt i skoven, men er i stedet vendt hjem til sig selv.

Christian Nielsen har boet i Hareskovby i fire år sammen med sin familie, og han så 'Samtalesalonen' som en mulighed for at møde andre udenfor sin egen boble.

"Vores bobler er via vores børn, og jeg ville gerne lære flere fra lokalområdet at kende," siger han.

Christian Nielsen var sat sammen med det socialdemokratiske byrådsmedlem Lene Munch-Petersen, og et af deres spørgsmål var, at de skulle fortælle om et valg, de havde taget i livet.

"Jeg synes, det var interessant at høre, hvorfor Lene var gået ind i byrådet. Jeg fortalte selv om, hvorfor jeg har valgt at flytte til Hareskovby. Jeg synes, at der var enormt inspirerende," siger han, og udbryder derefter spontant:

"Jeg glæder mig til næste tur."

Borgerbevægelse For sognepræst Rebecca Rudd er det overraskende, så mange der er mødt op.

Hun glæder sig især over, at det er et initiativ, der er skabt på tværs af medborgerforeningen og kirken.

"Det var Leise fra medborgerforeningen, der havde idéen, og vi fra kirken havde ressourcerne til at sætte det i gang. Der er allerede folk, der melder tilbage, at de vil med igen, og de vil også hjælpe med at finde på flere spørgsmål. Det er næsten som en borgerbevægelse," siger hun og smiler.

Hun har også selv været ude at gå med en borger, som hun havde set før, men aldrig havde fået lejlighed til at tale med.

Det er dog ikke kun borgere fra Hareskovby, der er mødt op, da der også har været flere fra Farum og en fra Egedal. Rebecca Rudd bruger selv en gåtur i skoven i sine samtaler med borgerne med sjælesorg, da det kan noget andet end at sidde over for hinanden.

"Det er et mere åbent og fortroligt rum, når man ikke kigger på hinanden," siger hun.

Indtil videre er der ikke planlagt flere udendørs samtalesaloner' men det er helt sikkert noget, som de vil forsøge sig med igen, mener Rebecca Rudd.

"Vi er enige i, at de skal fortsætte, men om det bliver hver uge, ved vi ikke. Det er alle slags mennesker, der kommer, fra unge til gamle. Det er også folk, der i forvejen har et netværk, eller som er tilflyttere. Det eneste kriterie, når vi sætter folk sammen, er, at de ikke kender hinanden," siger hun.