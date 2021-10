Bellemosegaard stammer fra 1910, men var helt forfalden, da Jesper og Maja Sommer købte ejendommen. I lørdags blev de hædret for god byggeskik. Foto. Furesø By og land

Send til din ven. X Artiklen: Gård i Sydlejren hædret for god byggeskik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gård i Sydlejren hædret for god byggeskik

Furesø - 12. oktober 2021 kl. 07:43 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Furesø

FURESØ: For 50 år siden stimlede en gruppe engagerede Farum-borgere sammen på Farumgård for at stifte en forening, som skulle sikre bevaringen af de historiske bygninger i Farum. Det blev til Det Gamle Farums Venner. Senere Farum By og land og i dag Furesø By og Land.

Hvert år hædrer foreningen en eller flere bygninger, som har været igennem en restaurering i god tråd med de historiske traditioner.

Ved 50 års-jubilæet lørdag den 9. oktober var turen kommet til Bellemosegaard i Sydlejren.

Borgmester Ole Bondo Christensen stod for 11 år i træk for overrækkelsen af diplomet for god byggeskik. Denne gang til Jesper Sommer og Maja Schick Sommer for deres renovering af stuehuset til Bellemosegaard.

Efter overrækkelsen af diplomet til Jesper Sommer kvitterede han med en fornem præsentation af processen, der forvandlede noget nær en ruin til en imponerende bygning.

Bellemosegaard stammer fra 1910. Frem til 1942 var den beboet af en landmandsfamilie, indtil den tyske værnemagt eksproprierede bygningen, som ligger lige ved den flyveplads, som tyskerne udbyggede voldsomt under 2. verdenskrig. Efter krigen overtog forsvaret bygningen, som en overgang var hovedkvarter for Sirius-patruljen. Men der opstod brand i ejendommens overetage på grund af et cigaretskod i en papirkurv. Huset blev forladt og stod således i 19 år, som en ubrugt forfalden og øde ejendom med åbne vinduespartier og store brandskader i tagetagen.

At der er lykkedes at renovere bygningen, har imponeret Furesø By og Land.

- Alligevel er det lykkedes de nuværende ejere at istandsætte huset, så det i dag fremstår, som en betydningsfuld historisk påmindelse om arkitektur i det lille samfund Bringe. Huset er istandsat med stor pietetsfølelse for detaljen og viser stærke håndværksmæssige kvaliteter Som anerkendelse for dette fuldendte projekt af stuehuset til Bellemosegaard har Furesø By og Land valgt at tildele Maja Schick Sommer og Jesper Sommer, foreningens diplom for god byggeskik og bygningskultur i 2021, lyder det i indstillingen.

Rosende ord om foreningen

50 års jubilæet blev holdt i Præstegårdslængerne ved Farum Kirke i den smukke landsby, som foreningen oprindeligt ville beskytte.

Ole Bondo Christensen roste foreningen for indsatsen.

- Furesø By og Land har gennem 50 år haft en helt afgørende betydning for beskyttelse af kulturarven i vores kommune. I har rådgivet kommunen og borgerne - både om de store linjer i byudviklingen og om helt konkrete arkitektoniske valg ved nybyggeri og renovering. I har med jeres høringssvar og proaktive byplanudspil være med til at præge kommunens udvikling igennem alle årene og i alle kommunens hjørner og vores forskellige lokalsamfund. I skal have tusind tak for jeres indsats, lød det fra borgmesteren.

Landsformand Karen Margrethe Olsen fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur udtrykte sin store anerkendelse af foreningens arbejde, og anførte:

- Arbejdet med at sikre de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer opnås kun gennem et langt sejt træk på det lokale plan, det synes jeg foreningen er lykkedes med i Furesø kommune, sagde Karen Margrethe Olsen, og sluttede med at overbringe en stor lykønskning i anledning af jubilæet på vegne af landsforeningen.