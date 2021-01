Går fra TV-vært til ejendomsmægler

Efter seks års som ekspert på programmet Luksusfælden har Værløse-borgeren Carsten Linnemann valgt at stoppe for at vie sin tid til sin familie.

- Jeg har været med igennem 12 sæsoner. Når vi optager, optager vi to sæsoner på et år, så det er seks år rundt regnet. Tit optager vi jo for eksempel i Jylland eller lignende, og det betyder, at jeg er væk fire-fem dage i træk fra familien, og hvis det så er to programmer pr. måned, så er det pludselig ti dage, jeg er væk, siger Carsten Linnemann til ekstrabladet.dk.