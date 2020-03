Se billedserie Hængesækken i Præstemosen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Gå en tur: Præstemosen ved Farum Sø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gå en tur: Præstemosen ved Farum Sø

Furesø - 18. marts 2020 kl. 11:31 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-virus har lukket Danmark ned, men naturen har døgnåbent.

Frederiksborg Amts Avis Furesø bringer i de kommende dage forslag til en travetur med familien. For hvorfor ikke opleve Furesøs enestående natur.

Hvis man parkerer på parkeringspladsen ved Farum Kirke, kan man tage en rundtur ved Farum Sø. Gå forbi kirkegården og følg stien over marken. Så kommer man til en smal sti, som fører ind til Præstemosen. Her kan man betragte en sært syn.

En såkaldt hængesæk på 3000 kvadratmeter har lagt sig henover mosen.

Tørvelaget har dannet en flydende måtte på mosen. Det er en enestående og sjælden naturtype, som ikke findes ret mange steder. En hængesæk er næringsfattig. De plantearter, som er her, er tilpasset et liv her. Der er blandt andet den kødædende plante Soldug, som med en klistrende dugdråbe får insekterne til at hænge fast, hvorefter plantens enzymer opløser vævet.

Går man videre frem, kommer man til Gretteshøj for enden af Kong Volmersvej, som formentlig er Farums ældste vej. Navnet kommer fra en legende om, at Kong Valdemar (Volmer) red op af vejen med et stort følge. Det gjorde han fordi vejen var en hovedfærdselsåre fra Lejre og Roskilde til Nordsjælland. Den såkaldte Oldtidssti.

Man kan komme tilbage mod kirkegården ved at følge stien langs Farum Sø. Her vil man støde på en stribe mærkværdigt udseende træer. Det skyldes, at træerne er sprængt i luften med dynamit. Det sker for at skabe perfekte forhold for biodiversitet i form af svampe, insekter og fugle.