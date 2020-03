Gå en tur: Bringe Mose

Forslag 1: Bringe Mose. Man kunne parkere bilen i Laanshøj, den nordlige del af den gamle Flyvestation Værløse. Herfra kan man følge grusstien mod Bringe Mose. Man kommer forbi storkereden, som naturelskere har etableret i håb om at tiltrække en storkefamilie. Betingelserne for storke er nemlig optimale med den nærliggende mose. Sidste sommer dukkede den svenske stork Oskar op på Flyvestation Værløse, men han manglede en kone, så drømmen må vente lidt endnu.

Når man kommer til mosen, får man et fremragende kig ud til landsbyen Knardrup for enden af den tre kilometer lange landingsbane. Knardrup var i mange generationer en betydningsfuld by. Her havde Hvideslægten en af deres største gårde.

Men hvis man er heldig, kan det være, at man får øje på en gammel tysk flyvemaskine. For ved 2. verdenskrigs afslutning endte det meste af den tyske værnemagts udstyr i mosen. Der går historier om ældre borgere, som har fundet en maskinkanon i sumpen.

Lidt mere håndgribeligt, når man kommer ud for enden af grusstien. Her møder man et F-16 shelter, men også de nybyggede Filmhusene. DE har fået navn efter Filmstationen, som huserer i Flyve Materiel Kommandoen. Ikke mindst den imponerende Hangar 5 er et kig værd. Her er der optaget mange film og tv-serier, men også en række store tv-shows. Herfra kan man skrå ind over sletten og landingsbanen og vende tilbage til Laanshøj.