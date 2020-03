Gå en tur : Den ultimative guide til Søndersø

Se billedserie Søndersø har et overfladeareal på 144 hektar. Den har engang været noget større, men vandstanden blev sænket to meter i 1865.

Furesø - 29. marts 2020 kl. 12:05 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 5,4 kilometer rundt om Søndersø er vel nok den mest elskede gåtur i Værløse og omegn. Og med god grund.

Turen byder på flere oplevelser end man lige skulle tro. Her følger journalistens helt personlig guide til Søndersø.

Jeg har mange minder fra Søndersø. Hvert år blev vi elever på Søndersøskolen sendt rundt om søen dagen inden efterårsferien. Senere tog jeg turen frivilligt. Jeg husker også en vinter, hvor søen var frosset helt til. En af mine kammerater overnattede midt ude på søen, for hvornår kom den mulighed nogensiden igen. Det fik han nok ret i.

Nu til dags kan man kun gå venstre om. Så turen starter ved den gamle funktionærbygning ved Ballerupvej. Herfra af asfalten ind til vandværket, som siden 1877 har leveret vand til københavnerne. Forsyningsselskabet HOFOR har gang i en stor ombygning.

Lige ved grusstiens start findes det gamle pumpehus. Det er solgt fra til en entreprenør, som søgte om at få lov til at lave en villa. Det blev afvist af Furesø Kommune. Nu skal man finde ud af, hvad der så kan være i det lille gule hus.

Grusstien markerer også starten på det fredede område, som strækker sig langs østsiden af søen til og med Præstesø ved Kirke Værløse. Det er også et fint fugleområde.

Et par hundrede meter efter stien drejer skarpt til højre, finder man på venstre hånd en rød pæl. Herfra kan man skue ud over Ridder Jons borg/gård. Jon var en del af Hvideslægten og lavede sig egen borg. På højre hånd finder man stedet, hvor Tibberup Å/Jonstrup Å løb ind i rørlægningen, som gik hele vejen under Flyvestation Værløse og ud ved Jonstrup. I dag er det mese af åen fritlagt.

Inde på flyvestationens område finder man også en lille hede med lyng, som det kendes fra den jyske vestkyst.

Man støder også på et fugletårn på højre hånd. Lige ud for tårnet kommer Søndersøs kilder frem af undergrunden. I 1865 kæmpede DR. Heiberg forgæves for at tørlægge søen. Han fik sænket vandstanden med to meter, men måtte kaste håndklædet i ringen og solgte søen til vandværket. I dag er ejes søen af Furesø Kommune. Det siges, at prisen for hele herligheden var 1 krone.

Man kommer også forbi tyskernes smugkro, som senere blev brugt til nærkampstræning. En række indhug i skoven på venstre hånd er også et minde fra tyskernes tid. Det var skjul for tankvognene, hvis englænderne skulle angribe.

Når man atter drejer skarpt til højre, ser man Præstesøen på højre hånd. For enden af den ligger Furesø Kommunes dyreste ejendom, Søgaarden, som for nogle år siden blev solgt for 17 mio. kr. Hvis man kigger op på fabrikskvarteret, får man også et kig på det tidligere privathospital, som kun fik nogle år i drift, inden det gik konkurs.

I indhegningen ved søen gik der i mange år noget spektakulært kvæg. Det var ungarnske urokser. Sygdom gjorde det dog nødvendigt at aflive de sidste år for et par år siden.

På Værløsesiden af søen ser man Dalsø Park, som rundes af med en gammel frugtplantage. Den var for mange år siden ejet af en legendarisk pengeskabstyv, Det Borende X, som ikke havde det store held som frugtavler. Han blev til sidst fanget og døde i fængslet.

En del længere fremme kommer den fine badebro, som blev opført for et par år siden. Man kan trygt hoppe i på hovedet for enden af broen, hvor der er fire meter dybt.

Man kommer også forbi udstillingshuset Skovhuset og lystvillaen Villa Solbrink. Sidstnævnte blev opført at Værløses rigeste mand Erik Frogne Knudsen, som dog aldrig nåede at bo i huset- Han gik nedenom og hjem som følge af fejlslagne investeringer. Blandt andet et tipvognsspor fra en lille grusskov i skoven ved Ballerupvej til Læssevej i Værløse.

Lystfiskerforeningen har et klubhus og en lille havn i skoven. En skøn, lille perle, som man skal være medlem for at komme ind til.

Det er også i dette område, at der har været et spøgelse. Det siges, at værtsparret på Værløse Kro i 1820´erne slog en kræmmer ihjel for at stjæle hans penge. De dumpede liget ved Søndersø. I mange år gik der en legende om et spøgelse, som vandrede hvileløst rundt. Det stoppede den dag, man fandt et unavngivet lig i vandkanten. Så hold godt øje.