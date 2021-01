Se billedserie Fysioterapeten Mads Thorning Pedersen blev onsdag eftermiddag kåret til Årets Furesøborger af handicaporganisationerne i Furesø. Foto: Allan Nørregaard

Fysioterapeut kåret til Årets Furesøborger

Furesø - 13. januar 2021 kl. 15:22 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Hvert år overrasker handciaporganisationerne i Furesø en helt særlig person med titlen som året Furesøborger. Dette års overraskelse foregik efter alle corona-restriktioner i parkeringskælderen under Plejecenter Svanepunktet i Farum Midtpunkt.

Titlen tildeles en person, som gør en ganske særlig indsats for lokalsamfundet i Furesø Kommune ud fra et menneskesyn, der også inkluderer mennesker med handicap. Dette års pris gik fysioterapeuten Mads Thorning Pedersen for hans engagerede arbejde i Furesø Genoptræningscenter for at hjælpe mennesker med funktionstab tilbage til et aktivt liv.

- Mads Thorning Pedersen er en fysioterapeut af en særlig slags, der udfolder sit fag med stor fantasi og kreativitet. Det kan være med naturmaterialer på Genoptræningscenterets terrasse, med kridtstreger i parkeringsområdet, med lange ord på papirark på væggene, som man skal koncentrere sig om at læse højt, samtidig med at man skal forsøge at gå på gangene - og meget mere, lyder det fra formand for DH-Furesø Marianne Rosenvald, som fortsætter:

- Mads Thorning er en seriøs, men gerne legende fysioterapeut, der lægger vægt på at give borgerne positive oplevelser, og at opbygge motivation og håb. Der skal meget til før Mads opgiver en videre udvikling af borgerens ønskelige funktionsevner. Hvor det er relevant, søges træningen gennemført i naturlige omgivelser i stedet for i Træningscenterets kunstige rammer. Det kan være i hjemmet, hvor tidligere eller nye evner skal (gen)opbygges, eller det kan være ude i naturen, hvor balance og gangfunktion optrænes i det ujævne terræn samtidigt med at man lytter efter fuglenes sang. Friluftsliv har en stor plads i Mads' hjerte, også når det gælder arbejdet. Mads Thorning giver ofte udtryk for sin glæde over det afvekslende og mangefacetterede job. Han interesserer sig ikke bare for skelet- og muskelfunktioner, men i høj grad for det hele menneske og personens nuværende og tidligere livssituation. Samtidig er han en person, der er meget hjælpsom både over for borgere og kolleger.

Mads Thorning Pedersen fremhæves særligt for sin indsats i forbindelse med tilbuddet »KOM UD" for mennesker med demens og deres pårørende, hvor man en eftermiddag om måneden mødes forskellige steder for en positiv oplevelse og under vilkår, der giver en naturlig anledning til lidt træning og for en snak om hverdagens små og store problemer. Det gælder både for de demensramte og de pårørende.