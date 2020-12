Se billedserie Michael Bay Olsen fik pludseligt travlt, da nedlukning version 2.0 kom.

Fyrværkerisælgere har pludseligt travlt: Jeg er ved at ringe rundt efter medarbejdere

Også salget af fyrværkeri lukker ned fra og med den 25. december, og det har sat skub i tingene hos lokale fyrværkerisælgere

Furesø - 17. december 2020 kl. 15:10 Af Jens Berg Thomsen (tekst og foto) Kontakt redaktionen

Fra og med den 25. december lukker alle butikker ned i Danmark, der ikke sælger mad, og dermed må blandt andet Flügger Farver i Farum Hovedgade og Furesøbad ikke sælge fyrværkeri mellem jul og nytår, hvor der ellers er højsæson. Det har fået de to butikker til at handle hurtigt, for nu skal der helst sælges krudt og sjove hatte i en ruf.

"Jeg står og er ved at sætte udstillingen op. Det havde jeg regnet med at gøre i morgen stille og roligt, men man må jo finde løsninger," siger Brian Lyng fra Flügger i Farum dagen efter, at statsminister Frederiksen proklamerede nedlukning nummer to.

Også Michael Bay Olsen fra Furesøbad har måttet rykke hurtigt.

"Vi åbner fra klokken 12 i dag og holder åbent til klokken 20," siger han.

"Jeg har sat nogle af tjenerne til at sælge fyrværkeri, for restauranten er jo alligevel lukket, og så har jeg en del unge mennesker, der ellers skulle have arbejdet her i næste uge, som jeg skal have ringet til. De skal jo gerne begynde at arbejde nu," siger Michael Bay Olsen, der har sat den normale restaurant op til udstillingsområde i stedet for den smalle gennemgang fra parkeringspladsen og ud til strandområdet.

"Så kan vi holde mere afstand," siger han.

Forstår godt Hos Flügger er Brian Lyng både ærgerlig, men på den anden side forstår han godt, at der nu kommer nedlukning igen.

"Vi er på den ene side kede af det, men på den anden side støtter jeg også nedlukningen og forstår godt, at det skal gøres. Det er kort varsel, selvfølgelig, men jeg er selv i en risikogruppe og forstår, at der skal lukkes ned," siger han.

Han fortæller også, at Flüggerkæden på overordnet plan forsøger, om man kan levere varer til folk og på den måde stadig holde åbent.