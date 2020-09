Fyraften med forfatter

Fem år gammel ankommer den vietnamesiske pige Nhi til Danmark, til en ny familie og et helt nyt liv. Hun har intet sprog, og ingen ved, hvad pigen, der nu bliver kaldt Maja, har oplevet i sine første leveår. Hun vokser op og vil så gerne være en glad dansk Maja, men inderst inde er der kaos. Den manglende identitetsfølelse følger hende gennem opvæksten hos sine danske forældre, der også har en tyngende bagage i deres liv. Som et forsøg på at forstå sig selv, rejser hun som voksen til Vietnam og genopdager sit land og sig selv.