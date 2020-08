Furesøs sommerferieaktiviteter sætter vild deltagerrekord

Sommerferieaktiviteterne har alle dage været en populær foreteelse. Tilbage i 1980´erne var der kø hele vejen fra Værløse Rådhus ned gennem gågaden på tilmeldingsdagen. Nu til dags står forældrene tidligt op for at sidde klar med klikkene præcis klokken 7.

- Det er meget populært. Der er virkelig tryk på systemet på tilmeldingsdagen. 90 procent af tilmeldingerne kommer indenfor de første to timer, fortæller Josefine Needham Andersen, fritidsvejleder i Furesø Kommune.

På grund af nedlukningen af det danske samfund modtog Furesø Kommune ekstra tilskud fra Staten. 1,7 mio. kr. ekstra gav nye muligheder. En del af midlerne blev brugt på aktivieteten »Sjov hverdag« i Farum Midtpunkt og på Søndersøskolen, men der var også midler til at lave ekstra hold, hvor det var mest nødvendigt.

- Aktiviteter som parkour, tegning og rollespil havde stor søgning. De ekstra midler gav os mulighed for at oprette flere hold og pladser, forklarer Josefine Needham Andersen.

Frtidsvejledningen arbejder målrettet på at børn fra udsatte eller sårbare familier også kommer med til sommerferieaktiviteterne.

- Vi gør altid en ekstra indsats for at få børn fra sårbare familiere med. Typisk har familierne ikke ressourcerne til at få tilmeldt børnene, så går vi ind og hjælper, så alle har lige vilkår. I år kom 42 børn med gennem Fritidsvejledningen, fortæller Josefine Needham Andersen.