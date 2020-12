Da børn ikke kunne synge lucia for beboerne i år, besluttede medarbejderne i Kornelhaven på Plejecenter Lillevang at gøre det selv med lederen som luciabrud. Der var sang og glæde og ingen øjne tørre.

Furesøs plejehjem og botilbud gør klar til julehygge

Furesø - 22. december 2020 kl. 12:29

Furesø Kommune julehygger på kommunens plejehjem og botilbud, og personalet gør alt for, at det bliver en hyggelig og stemningsfuld jul til trods for de svære vilkår. Der er også lavet detaljerede beredskabsplaner for julen, så der er den nødvendige bemanding til de borgere, der er afhængig af daglig hjælp fra kommunen.

- Jeg vil gerne give en klar besked til vores ældre, sårbare borgere på botilbud og pårørende: I kan trygt gå julen i møde. Vi tager os af jer uanset, om der kommer coronaudbrud eller ej. Vi har lavet beredskabsplaner og vagtordninger, der skal sikre, at vi kommer godt igennem jul og nytår, fortæller udvalgsformand Matilde Powers (S) og fortsætter:

- Så selvom julen i år bliver anderledes end den plejer for mange af os på grund af corona, så bliver der gjort alt for, at vores ældre og borgere på botilbud kan julehygge og fejre en rar jul.

Alternativ Lucia

Hele december har stået i julehyggens tegn. Der er pyntet op med gran, lys og nisser. Hver søndag er der glöck og æbleskiver, og der synges og holdes julefrokost. Et enkelt plejehjem nåede i kirke, inden de seneste restriktioner, så de resterende må følge julegudstjeneste i TV. Særligt for i år har der været udendørs julesang og musik på flere plejehjem, da musikerne ikke må komme ind. Og personalet har selv gået lucia, fordi børnehaver og skolebørn ikke måtte komme.

Blandt borgere på botilbud vil flere end sædvanligt ikke tage hjem til deres familier i år. Derfor fejres der jul på botilbuddene. Det bliver en rigtig hyggelig aften med masser af dejlig julemad, juletræ og gaver. I juledagene er der julefrokost og julebanko. Dog i år med behørig afstand og ingen gæster.

Alle ansatte inden for sundheds-, ældre-, og det sociale område kender til den plan, der er beskrevet i de »actioncards«, der er lavet. Her står der, hvad man skal gøre, hvis der opstår coronasmitte i julen.

- Vi håber selvfølgelig, at alt det, vi har forsøgt at forudse og håndtere på forhånd, er nok til, at vi kan lade julefreden sænke sig. Hvis smitten udvikler sig mere, end vi har forudset, kan det være nødvendigt, at flere af vores medarbejdere må stå til rådighed og endda kan blive pålagt at møde på arbejde. Det ved medarbejderne, og flere har også meldt sig klar til at komme, hvis det skulle blive nødvendigt. Vores medarbejdere viser et formidabelt samfundssind. Det sætter jeg utrolig stor pris på, siger Tine Gram, velfærdsdirektør i Furesø Kommune.

De medarbejdere, der holder øje med udskrivninger fra hospitalet, er også klar til jul og nytår. Der er gjort plads til flere sengepladser på Rehabiliteringscentret, hvis hospitalerne udskriver patienter på grund af mange akut indlagte. Der er også en plan for, at kommunens aflastningspladser på Svanepunktet kan udvides med ekstra senge. Desuden har hjemme- og sygeplejen lavet en plan for, hvordan de kan håndtere at tage imod flere borgere, der sendes hjem tidligere end ellers på grund af mange coronapatienter på hospitalerne.

Furesø Kommune har dermed gjort sig klar, og når alle overholder anbefalingerne om corona, kommer vi sammen godt og trygt gennem juleferien. Med dette ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.