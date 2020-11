Store Flyvedag står til at modtage 50.000 kroner de kommende tre år. Foto: Allan Nørregaard

Furesøs events får arbejdsro

Nogle få gange hvert år formår en arrangørgruppe at samle en gruppe af Furesøs borgere omkring et fællesskab.

Den indsats værdsætter Furesø Kommune og har de seneste år bakket op med eventtilskud. Nu har Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt taget endnu et skridt.

En ny eventstrategi skal sikre arrangørerne arbejdsro. I den forbindelse tildeles eventtilskuddet for en treårig periode.

Flyvestationen på hjul, Furesø Festival og Store Flyvedag tildeles 50.000 kroner hvert år. Furesø Picnicfestival får 50.000 kroner de kommende to år, men derefter falder tilskuddet bort. Jonstrup Jazzfestival tildeles 50.000 kr. i 2021 og derefter 25.000 kr. de næste to år. Furesø Løbefest får 25.000 kr. de kommende tre år

- Efter de tre år må det så overvejes om, de kan drives egenfinansieret eller evt skal overgå til at have et mindre fast tilskud, eller måske en fornyet 3-års periode.