Furesø Kommunen kommer til at bruge mindre energi og varme efter renovering af mere end 50 kommunale bygninger.

Furesøs bygninger bliver mere energieffektive

Borgerne kan se frem til bedre lys, varm, luft og besparelser

Furesø - 02. januar 2021 kl. 23:41

Et bedre indeklima går hånd i hånd med bæredygtige renoveringer i en række af Furesø Kommunes bygninger, som er renoveret i 2019 og 2020. Derfor er det ikke kun en god nyhed for det kommunale CO2-regnskab og kommunens økonomi, men også for brugerne af bygningerne, at de 57 energiprojekter nu er ved at være afsluttet. Med en investering på 84 millioner kroner får bygningerne et kvalitetsløft samtidig med, at de bliver mere bæredygtige og energieffektive.

"I Furesø arbejder vi målrettet på en grøn omstilling, hvor vi som kommune udleder markant mindre CO2 i 2030. Vi tænker gode energiløsninger ind, når vi holder kommunens bygninger ved lige, så vi får flere bæredygtige bygninger, som bruger mindre energi, og som er bedre at opholde sig i," siger Lene Munch-Petersen (A) formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

Glad for resultatet Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand i udvalget, er også glad for resultatet.

"Når de mange projekter på en række af vores skoler, daginstitutioner og idrætshaller er helt afsluttet, vil kommunen udlede 725 tons mindre CO2 og spare 2,6 millioner kroner årligt på el- og varmeregningen," konstaterer han.

Forbedring i 15 projekter I 15 projekter forbedres klimaskærmen - tag, facade, vinduer og døre - samtidig med, at der tænkes energi ind. For eksempel ved at skifte ældre vinduer på Børnehuset Kirke Værløse, Solvangskolen og Farum Kulturhus til nogle mere energirigtige af slagsen. Det mindsker bygningernes varmetab og giver mindre træk ved vinduerne til glæde for brugerne af husene.

Farum Svømmehal er en historie for sig selv. Her er taget efterisoleret og udskiftet, og nu bygges der et stort solcelleanlæg ind i taget. Anlægget producerer energi til svømmehallens energikrævende ventilationsanlæg.

I 32 projekter er teknikken i bygningerne forbedret og opdateret, så der er mindre risiko for driftsforstyrrelser og -nedbrud. I en række daginstitutioner renoveres varmecentraler, så varmen udnyttes bedre og der opnås en bedre komfort til gavn for brugerne. Derudoer er der også udskiftet en del gamle energislugende lys med højeffektivt LED-lys.