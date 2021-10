Furesøs boligforeninger styrker samarbejdet

Fællesskab Furesøs boligselskaber har haft møde med Furesø Kommune for at udstikke vejen ud i fremtiden.

"Knapt en tredjedel af boligerne i Furesø er almene boliger. Det er derfor vigtigt, at vores almene boligområder nu og i fremtiden er attraktive og trygge. Det glæder mig, at vi på mødet var enige om at styrke samarbejdet om at udvikle og passe på vores almene boligområder", siger Ole Bondo Christensen (S), borgmester i Furesø.

Boligselskaberne har stor interesse i at styrke samarbejdet inden for områder som den boligsociale indsats, klima og miljø, renovering af boliger, udvikling af boligområder med blandende ejerformer samt den kommunale anvisning af boligsøgende borgere til almene boliger.

"Vi skal samarbejde tættere om anvisningen af nye beboere, så vi i alle boligområder oplever en positiv udvikling og balanceret beboersammensætning. Her kan en udviklingsaftale give os et fælles udgangspunkt for at sikre den rigtige balance også om fem og 10 år. Gennem samarbejdet får vi også mulighed for at udveksle erfaringer om eksempelvis energirenovering og øget biodiversitet i boligområderne", siger Ole Bondo Christensen.

Jette Aistrup, der repræsenterer Værløse Almennyttige Boligselskab i samarbejdet, siger:

"Vi kan sagtens lære af og inspirere hinanden her i Furesø. Jeg tror, der er et stort potentiale i at se bredt på vores boligområder - deres kvaliteter, deres potentialer og de udfordringer, de hver især kan opleve at stå i. Og så samle denne viden i én udviklingsplan," siger hun.

Jk