Se billedserie Nordsjællands Politi var tirsdag ved 18-tiden forbi Furesøbad og mødte den tamme svane Vera. Badegæster var der ikke mange af, men det er oplevelser med festglade unge mennesker i for store grupper, der har fået sat Furesøbad på boblerlisten over hotspots for smittespredning. Foto: Mikkel Kjølby

Send til din ven. X Artiklen: Furesøbad med på boblerliste over hotspots Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Furesøbad med på boblerliste over hotspots

Furesø - 30. april 2020 kl. 09:45 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en fejl, men for en kort stund optrådte Furesøbad og et grønt område ved Farum Park på Rigspolitiets liste over 124 hotspots med potentielle mange mennesker på www.coronasmitte.dk.

Kort efter blev listen fjernet fra internettet og erstattet med en liste over 38 hotspots i Danmark. Ifølge Ekstra Bladet var den slettede liste en bruttoliste.

- Vi har en hotspot-liste, en liste, hvor man kan se områder, hvor der er risiko for, at for mange mennesker samles.

- Ved siden af de 38 steder er der andre steder, hvor der også er risiko for, at folk stimler sammen. Der kan godt være nogle af dem, der er på bruttolisten, der kan komme over på hotspot-listen. Ved en fejl kom vi til at lægge listen med de 124 steder på coronasmitte.dk i stedet for de 38, men det er listen med de 38, der er deciderede hotspots, hvor vi er særligt opmærksomme, siger kommunikationsdirektør i Rigspolitiet Anders Frandsen til Ekstra Bladet.

Men hvordan i alverden havnede Furesøbad og området ved Farum Park på bruttolisten. Furesø Kommune oplyser, at man ikke har haft kontakt med politiet om hotspots i Furesø Kommune.

Det viser sig, at det gode vejr torsdag aften i sidste uge fik et par store gruppe unge mennesker til at forsamles på badestranden. Furesøbads inspektør Michael Bay Olsen gjorde politiet opmærksom på problemet.

- Der er desværre en del unge mennesker, der fester og drikker for meget og ikke overholder de regler, vi har i Danmark for tiden. Jeg har kontaktet SSP en gang og politiet to gange Jeg har hørt, at andre også har haft kontakt til politiet, siger Michael Bay Olsen til Frederiksborg Amts Avis.

Nordsjællands Politi sendte tirsdag eftermiddag/aften en patrulje til Furesøbad, men det småkolde vejr havde ikke lokket festglade unge til stedet denne aften.