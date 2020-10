Furesøbad får nu en permanent bådebro til roerne

Der var engang, hvor roning var en sæsonsport. Men sådan er det ikke længere. Det er blevet varmere, tøjet er blevet bedre, og dermed er der opstået et større ønske blandt Roklubbens Furesøs medlemmer om at dyrke deres sport hele året.

- Der har været et stigende ønske blandt klubbens medlemmer om at kunne dyrke roning hele året. Det kan vi nu bedre facilitere med den kommende bådebro, som bliver fastgjort i søbunden, så den ikke er så udsat for is og blæst, forklarer Ole Kongsbak.