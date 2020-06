Furesø vil videreføre talentlinje

- Der arbejdes i øjeblikket med at udvikle formen på den Idrætstalentlinje, der har eksisteret de seneste to skoleår. En vigtig ændring der planlægges er, at talenterne fremover skal fortsætte på deres nuværende skole og dermed ikke skifte til Stavnsholt Skolen. Samtidig satses der på at udvikle tættere samarbejder med nogle få (3-6) foreninger, der planlægger og organiserer/gennemfører den planlagte morgen træning. Som noget nyt er tanken at disse foreninger bliver kompenseret økonomisk for at påtage sig rollen, såfremt der er politisk opbakning hertil, skriver Annette Ohm, som efterlyser input til talentmassen på de forskellige skoler.

- Lukning af talentidrætslinjen er et tab for Furesøs unge og vi skal derfor også kigge på andre muligheder for at kunne kombinere eliteidræt med skolegang i Furesø. Det er der heldigvis mange modeller for og jeg ser gerne, at vores lokale idrætsliv skal være med til at pege på, hvad der er det rigtige i Furesø. Det kan dels være tiden til morgentræninger, fritagelse ved større stævner og træningslejre og særlige fælles træningspas - måske mentaltræning mm som vi også lokalt kan byde ind med. Den dialog kan føre til at vi får en model drevet af mange klubbers ønsker og ikke blot FCNs. Det kan der faktisk komme noget godt ud af, hvis klubberne, de unge og deres forældre har et ønske herom, lyder det fra Tine Hessner.