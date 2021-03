Borgmester Ole Bondo Christensen (Nr. to fra højre) stiller sig ikke tilfreds med, at Vejdreiktoratet vil udarbejde konkrete planen for støjdæmpning af strækningen fra Fiskebækbroen til Stavsnholtvej. Nu er der nedsat en støjreferencegruppe, som sammen med forvaltningen skal lave en plan for støjdæmpning af resten af Hillerød-motorvejen gennem Furesø. Desuden er der tæt kontakt til folketingsmedlemmerne. Her er det til venstre Egil Hulgaard (K) og Niels Flemming Hansen K).Det Radikale Venstres byrådsmedlem Tine Hessner holder tæt kontakt til partiets ordfører Rasmus Helveg Petersen. Foto: Allan Nørregaard

Furesø vil lave samlet plan for støjdæmpning af motorvejen

Forvaltningens arbejde afslørede, at støjgenerne var langt større, end støjmodellerne viser, da de ikke medtager støj fra broens fuger. Det udløste et massivt pres fra lokale folketingsmedlemmer, borgmesteren, forvaltningen, borgergrupper og meget mere. I sidste uge holdt Furesø Kommune møde med Vejdirektoratet, som kom med den længe ventede besked, at man vil lave konkrete planer for støjdæmpning af Fiskebæk-broen og strækningen frem til Stavnsholtvej.

Det indikerer med al ønskelig tydelighed, at Fiskebæk-broen står højt på ønskelisten hos Vejdirektoratet, hvis/når staten åbner for midler til støjdæmpning, hvilket meget naturligt kunne ske, hvis det kommende infrastrukturforlig indeholder en forlængelse af Hillerød-motorvejen.

Det er med andre ord et gennembrud for borgerne i Furesø Kommune.

Oppe på rådhuset i Værløse har borgmester Ole Bondo Christensen (S) endnu større planer. Han vil have lavet en samlet plan for støjdæmpning af hele Hillerød-motorvejen gennem Furesø Kommune.

- Vi ved godt, at der et støjgener andre steder end Fiskebækbroen. Det gælder bl.a. området ved Kollekollebroen og den vestlige del af Bregnerød. Vi skal have lavet en ambitiøs, men også realistisk plan, som vi vil sætte os for at få udført over en 10-årig periode, siger Ole Bondo Christensen.